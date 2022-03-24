В детском фонде ООН отметили, что 1,8 миллиона детей вывезли из страны, еще 2,5 миллиона были вынуждены бежать от войны в более безопасные регионы.

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Война стала причиной одного из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность, благополучие и доступ к основным услугам детей находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасного насилия,

– заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Также в ведомстве отметили, что война имела разрушительные последствия и для гражданской инфраструктуры и доступа к основным услугам. Там сослались на данные ВОЗ: 52 нападения на учреждения здравоохранения по всей стране за последние четыре недели, и привели данные МОН Украины о повреждении более 500 учебных заведений.

"По оценкам, сейчас у 1,4 миллиона человек нет доступа к безопасной воде, тогда как 4,6 миллиона людей имеют ограниченный доступ к воде или под угрозой отключения. Более 450 000 детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в дополнительном питании," – отметили в ЮНИСЕФ.