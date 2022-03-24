У дитячому фонді ООН зазначили, що 1,8 мільйона дітей вивезли з країни, ще 2,5 мільйона були змушені тікати від війни у безпечніші регіони країни.

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Війна спричинила одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей із часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для майбутніх поколінь. Безпека, добробут і доступ до основних послуг дітей перебувають під загрозою через безперервне жахливе насильство,

– заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Також у відомстві зазначили, що війна також мала руйнівні наслідки для цивільної інфраструктури та доступу до основних послуг. Там послались на дані ВООЗ: 52 напади на заклади охорони здоров’я по всій країні за останні чотири тижні та навели дані МОН України про пошкодження понад 500 закладів освіти.

"За оцінками, зараз 1,4 мільйона людей не мають доступу до безпечної води, тоді як 4,6 мільйона людей мають обмежений доступ до води або під загрозою відключення. Понад 450 000 дітей у віці від 6 до 23 місяців потребують додаткового харчування," – зазначили в ЮНІСЕФ.

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