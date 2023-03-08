ЕС впервые ввел санкции из-за нарушений прав женщин: в списке – российские военные

Совет Европейского союза ввел санкции против девяти человек и трех организаций, что нарушали права человека, в частности, участвовали в сексуальном или гендерном насилии. Важно, что в списке есть представители вражеской армии.

Пакет санкций против людей и организаций, повлекших за собой насилие в отношении женщин и девушек ЕС ввел накануне Международного дня за защиту прав женщин, 7 марта. Как отмечается в официальном сообщении, таким образом Альянс подтверждает свою решимость в вопросе защиты прав человека.

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Что ожидает участников подсанкционного списка

Известно, что санкции будут касаться, в частности, офицеров Московского отдела полиции, ответственных за жестокие задержания людей, которые унижают достоинство.

Вместе с тем важно, что будут введены ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц вооруженных сил России, подразделения которых участвовали в сексуальном или гендерно обусловленном насилии – то есть, скажем, насиловали и калечили женщин. Однако речь идет в этом контексте о марте-апреле 2022 года.

Переходим от слов к делу. Независимо от того, где это произойдет, мы будем бороться со всеми формами насилия в отношении женщин и искоренять их. Мы активизируем усилия по противодействию сексуальному и гендерному насилию, чтобы гарантировать полную ответственность виновных за свои действия и бороться с безнаказанностью,

– констатировал Жозеп Боррель (Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС).

Кроме того, в подсанкционных списках есть:

два действующих министра Талибана по вопросам высшего образования и по вопросам распространения добродетели; именно они причастны к указам, запрещающим женщинам в Афганистане получать высшее образование;

командиры ополченцев Южного Судана, фактически использовавшие сексуальное насилие как тактику ведения войны;

заместитель министра внутренних дел Мьянмы/Бирмы;

тюрьма Карчак в Иране;

Сирийская республиканская гвардия;

Управление начальника военной службы безопасности в Мьянме/Бирме;

Находящиеся в этом списке активы физических и юридических лиц будут заморожены Европейским Союзом. Кроме того, им будет запрещено въезжать на территорию стран, являющихся членами Альянса, а также гражданам стран и организациям ЕС будет запрещено их финансировать.

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Многие международные компании поддерживают российский терроризм

Такие решения как ведение санкций против российских военных чрезвычайно важны, ведь они свидетельствуют о причастности вражеского государства к террористическим действиям и, например, заставляют международные компании задуматься о целесообразности пребывания на российском рынке.

Пока, к сожалению, за год с начала широкомасштабной войны из России вышли всего 9% от числа всех мировых компаний. Среди оставшихся – Nestle, Auchan, Leroy Merlin, Unilever и другие.