Россия и Китай продолжают улучшать отношения, что не нравится Соединенным Штатам. Дональд Трамп уже пошел на определенные шаги на фоне этого сближения. Но есть вопрос, насколько далеко он готов зайти.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Недавно министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Трамп поручил Пентагону усиливать американскую армию и "быть готовыми" на фоне сближения России и Китая.

Чего ожидать от Трампа?

Как отметил Клочок, Трамп действительно меняет позицию в отношении России и Китая. Но нельзя сказать, что он пошел на кардинальные действия. Вероятно, президент США и в дальнейшем будет заигрывать с диктаторами. Он тут уже неоднократно ошибался.

Заигрывание с диктаторами – его любимая тема. Трамп переносит правила бизнеса, которым он занимался всю жизнь, на политику. Но это так не работает. Очень метко сказали в WSJ, что неортодоксальность Трампа не сработала. Она не может быть эффективным средством диалога с теми, кто придерживается правил политики, которые формировались тысячи лет,

– сказал Клочок.

Конечно, есть определенный оптимизм, что Трамп перестанет хвалить Си Цзиньпина, Владимира Путина или Ким Чен Ына. Это было совершенно неуместно. Также есть надежда что Госдеп, который не слишком ладит с администрацией Трампа, продолжит традиционную политику США и по присутствию в Европе, и по сдерживанию агрессии.

Однако непонятно, как именно изменение позиции Трампа будет проявляться. Вряд ли он готов существенно увеличить поставки оружия Украине. А об отправке американских или европейских войск в наше государство вообще сложно говорить.

Отправка войск была бы симметричным действием на привлечение Россией северокорейских войск. Но не думаю, что Трамп примет такое решение. Возможно, получится договориться о санкциях против России. Хотя Трамп выступает исключительно за пошлины, которые показали свою неэффективность. Поэтому, думаю, что все ограничится увеличением расходов на изготовление дополнительных объемов оружия, которое будут продавать Украине

– отметил Клочок.

Трамп отреагировал на сближение России и Китая