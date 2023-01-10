Перенесла уже 7 химиотерапий: неравнодушных просят помочь онкобольной маме двоих детей

Неравнодушных просят присоединиться к сбору на лечение Надежды Ткаченко – матери 2 детей, борющейся с раком кожи. Женщина уже перенесла несколько операций и 7 химиотерапий.

Семья женщины собирает на очередную операцию. Для этого нужно 40 тысяч гривен.

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Неравнодушных просят помочь маме двоих детей побороть рак

Журналистка Александра Герцюк-Багач рассказала, что Надежде Ткаченко совершили уже 7 химиотерапий и несколько операций. Сейчас семья собирает 40 тысяч гривен на еще одну операцию по удалению кожи на плече.

Часть средств уже родные собрали, но нужно еще. Поэтому я очень прошу помочь этой прекрасной сильной женщине. Она безгранично благодарна всем, кто помогал предварительно, всем благодарит и желает добра,

– заметила Александра.

Она добавила, что Надежда очень любит своих двух девочек и хочет видеть их и радоваться тому, как они растут.

"Давайте понемногу поможем собрать нужную сумму для операции. Все документы с выписками у меня есть", – подытожила журналистка.

У Надежды обнаружили 4 стадию рака кожи. Химиотерапия несколько задержала прогрессирование болезни, однако борьба еще не завершилась. Метастазы поразили лимфоузлы, врачи их постепенно вырезают. Также Надежда принимает дорогостоящие таблетки.

По словам ее родных и друзей, несмотря на постоянную слабость и тошноту, женщина постоянно улыбается, держится на позитиве и продолжает борьбу с коварным раком. Даже небольшая сумма ускорит выздоровление Надежды от тяжелой болезни.

Деньги на лечение можно отправить на карточку ПриватБанка 4149 4390 1575 1856 (Ткаченко Надежда Николаевна).