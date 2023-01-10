Перенесла вже 7 хімієтерапій: небайдужих просять допомогти онкохворій мамі двох дітей

Небайдужих просять долучитися до збору на лікування Надії Ткаченко – матері 2 дітей, яка бореться з раком шкіри. Жінка вже перенесла декілька операцій та 7 хімієтерапій.

Родина жінки збирає на чергову операцію. Для цього потрібно 40 тисяч гривень.

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Небайдужих просять допомогти мамі двох дітей побороти рак

Журналістка Олександра Герцюк-Багач розповіла, що Надії Ткаченко зробили вже 7 хімієтерапій та декілька операцій. Зараз сім'я збирає 40 тисяч гривень на ще одну операцію по видаленню шкіри на плечі.

Частину коштів вже рідні зібрали, але треба ще. Тому я дуже прошу допомогти цій прекрасній сильній жінці. Вона безмежно вдячна усім, хто допомагав попередньо, всім дякує і зичить добра,

– зауважила Олександра.

Вона додала, що Надія дуже любить своїх двох дівчаток і хоче бачити їх та радіти тому, як вони ростуть.

"Давайте потрохи допоможемо зібрати потрібну суму для операції. Усі документи з виписками у мене є", – підсумувала журналістка.

У Надії виявили 4 стадію раку шкіри. Хімієтерапії дещо затримали прогресування хвороби, проте боротьба ще не завершилася. Метастази вразили лімфовузли, які лікарі поступово вирізають. Також Надія приймає дороговартісні таблетки.

За словами її рідних та друзів, попри постійну слабкість та нудоту, жінка постійно посміхається, тримається на позитиві та продовжує боротьбу з підступним раком. Навіть невелика сума пришвидшить одужання Надії від важкої хвороби.

Гроші на лікування можна надіслати на картку Приватбанку 4149 4390 1575 1856 (Ткаченко Надія Миколаївна).