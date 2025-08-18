СБУ разгромила пророссийские сети Кремля, – эксперт о разоблачении сетки Медведчука
Служба безопасности Украины продолжает громить пророссийские сети, на создание которых Кремль потратил миллиарды долларов.
Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, передает 24 Канал.
Что известно об этом?
Эксперт обращает внимание на недавние показания задержанного медведчуковца Кирилла Молчанова, который сдал целую сетку своих соратников.
Молчанов был топ-пропагандистом россиян. Он напрямую общался с руководством ФСБ, организовывал акции в ЕС на деньги Кремля. Но все это предателю никак не помогло. Медведчуковец, как видно, сливает "всех своих". Уверен, что в его показаниях всплывает очень много интересного,
– пишет политолог.
Экс-нардеп подчеркивает, что СБУ не дает расшатать информационное поле в стране.
"Путин вкладывает огромные силы и средства в такие действия. В последнем интервью Василий Малюк даже назвал цифру выделенную Кремлем: 4 миллиарда долларов! Все эти деньги пошли на информационные атаки против нашего государства. Однако глобально ничего не изменили. СБУ ситуацию переломила и лишила Россию ключевых рычагов влияния", – отмечает эксперт.
От показаний Молчанова у многих российских агитаторов произошла истерика. Ведь если достали за пределами страны такого топового медведчуковца, то рано или поздно доберутся и до них. Кто-то из агентов Кремля сегодня сидит в Вене, кто-то в Испании, кто-то в Москве. Но Молчанов показал, что путь оттуда в камеру СБУ гораздо ближе чем некоторые привыкли считать,
– резюмирует Черненко.
Напомним ранее стало известно, что СБУ разоблачила 12 приспешников Медведчука, которые по заданию России проводят информационные атаки по Украине: показания на них дал задержанный Молчанов.