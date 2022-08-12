Отправляли в россию, в Крым и ЕС: СБУ разоблачила 4 масштабных канала переправки мужчин

Сотрудники СБУ раскрыли ряд масштабных схем, с помощью которых злоумышленники занимались незаконной переправкой лиц призывного возраста через государственную границу. Некоторые маршруты пролегали по направлению страны-агрессора и временно оккупированного Крыма.

Однако СБУ своевременно рассекретила и заблокировала реализацию преступных схем.

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Известно, что схема действовала во многих регионах Украины, в том числе и в столице. К примеру, в Киеве киберспециалисты украинской спецслужбы нейтрализовали деятельность преступной группировки, организовавшей "зеленый коридор" для мужчин призывного возраста.

Участниками группы были:

действующие работники одного из столичных комиссариатов,

адвокаты

врачи.

За 12 тысяч долларов они изготовляли полный пакет фиктивных документов, позволяющих уклоняющимся беспрепятственно пересекать государственную границу Украины. Благодаря оперативному реагированию СБУ схема заблокирована, а ключевой организатор задержан во время передачи денег и поддельных документов.

В Харьковской области СБУ разоблачила злоумышленников, которые "помогали" военнообязанным уехать из Украины. Дельцы предлагали желающим маршруты в ЕС, но через территорию России.

"Бизнесмены" действовали по следующему плану: один – подыскивал клиентов, другой – перевозил их в один из приграничных поселков на Харьковщине, откуда они должны были незаконно попасть на территорию россии,

– рассказали в СБУ.

Стоимость таких услуг составляла 500 долларов с каждого "беглеца".

Однако эта схема так и не заработала – сотрудники СБУ нейтрализовали ее на подготовительном этапе.

В Запорожье ликвидировали еще один канал незаконной переправки потенциальных призывников через границу. На этот раз во временно оккупированный Крым.

Организатором оказался житель Мелитополя. На собственном автомобиле он вывозил уклонистов во временно оккупированный город. Затем передавал пассажиров своим сообщникам, которые осуществляли дальнейшую перевозку в аннексированный Крым. Оттуда "туристы" направлялись либо в Россию, либо в Грузию.

Прайс колебался от 5 тысяч до 10 тысяч гривен в зависимости от возраста и количества человек. Сотрудники СБУ сорвали очередную поездку и задержали перевозчика вместе с двумя пассажирами.

СБУ предотвратили преступную деятельность в четырех областях / Фото СБУ

В Черниговской области Служба безопасности задержала еще двух злоумышленников, причастных к организации незаконного перемещения мужчин в Беларусь. Стоимость такого "билета на побег" составляла 100 тысяч гривен с одного человека.

Правоохранители разоблачили злоумышленников в районе одного из приграничных населенных пунктов. Во время обысков по месту нахождения злоумышленников обнаружено:

автомат АКМ и магазин с патронами к нему;

пистолет Макарова с патронами;

средства на сумму 100 тысяч гривен.

В рамках уголовных производств продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц, в том числе организаторов и участников преступных схем.

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