Дельцы из Прикарпатья массово изготавливали амфетамин и продавали телеграмм-каналам: фото

Жители Ивано-Франковщины организовали преступный бизнес, они изготавливали огромные партии амфетамина. Продавали "товар" через анонимные каналы в телеграмме.

Их разоблачила Служба безопасности Украины. Координировал прикарпатцев мужчина, который сейчас находится за решеткой.

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Что известно о наркобизнесе

В общем, 5 жителей Ивано-Франковской области изготавливали амфетамин в двух лабораториях области. Вещество дельцы ввозили в Украину контрабандой из стран Евросоюза через границу с Польшей.

Их организатор просто из тюрьмы давал указания мужчинам. Кстати, он отбывает наказание за насильственные преступления и незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, еженедельно наркодельцы изготавливали и сбывали амфетамина на 4 миллиона гривен. За один раз производили до 10 килограммов психотропа, сообщили на странице Офиса генпрокурора.

Лаборатории действовали с марта 2021 года.

Как сбывали наркотики

Злоумышленники продавали наркотики администраторам анонимных телеграмм-каналов. Через них и продавали товар конечным клиентам. Заказы они отправляли почтой по всей территории Украины.

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Что "светит" дельцам

Правоохранители задержали 4 ключевых фигурантов "на горячем". Они как раз занимались изготовлением очередной партии психотропа.

Всего правоохранители изъяли:

более 12 литров амфетамина в жидком состоянии;

35 литров нитроэтана;

20 килограммов прекурсора фенилнитропропена;

почти 500 литров химических реактивов;

лабораторное оборудование.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составляет почти 2 миллиона гривен.

Задержанным уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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