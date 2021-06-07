Дельцы из Прикарпатья массово изготавливали амфетамин и продавали телеграмм-каналам: фото

Жители Ивано-Франковщины организовали преступный бизнес, они изготавливали огромные партии амфетамина. Продавали "товар" через анонимные каналы в телеграмме.
Их разоблачила Служба безопасности Украины. Координировал прикарпатцев мужчина, который сейчас находится за решеткой.
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Что известно о наркобизнесе
- В общем, 5 жителей Ивано-Франковской области изготавливали амфетамин в двух лабораториях области. Вещество дельцы ввозили в Украину контрабандой из стран Евросоюза через границу с Польшей.
- Их организатор просто из тюрьмы давал указания мужчинам. Кстати, он отбывает наказание за насильственные преступления и незаконный оборот наркотиков.
- По предварительной информации, еженедельно наркодельцы изготавливали и сбывали амфетамина на 4 миллиона гривен. За один раз производили до 10 килограммов психотропа, сообщили на странице Офиса генпрокурора.
- Лаборатории действовали с марта 2021 года.
Как сбывали наркотики
Злоумышленники продавали наркотики администраторам анонимных телеграмм-каналов. Через них и продавали товар конечным клиентам. Заказы они отправляли почтой по всей территории Украины.
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Что "светит" дельцам
Правоохранители задержали 4 ключевых фигурантов "на горячем". Они как раз занимались изготовлением очередной партии психотропа.
Всего правоохранители изъяли:
- более 12 литров амфетамина в жидком состоянии;
- 35 литров нитроэтана;
- 20 килограммов прекурсора фенилнитропропена;
- почти 500 литров химических реактивов;
- лабораторное оборудование.
Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составляет почти 2 миллиона гривен.
Задержанным уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
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