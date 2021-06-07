Ділки з Прикарпаття масово виготовляли амфетамін і продавали власникам телеграм-каналів: фото

7 червня 2021 , 13:53
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Джерело:

СБУ

Жителі Івано-Франківщини організували злочинний бізнес – вони виготовляли величезні партії амфетаміну. Продавали "товар" через анонімні канали у телеграмі.

Їх викрила Служба безпеки України. Координував прикарпатців чоловік, який зараз перебуває за ґратами.

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Що відомо про наркобізнес

  • Загалом, 5 жителів Івано-Франківщини виготовляли амфетамін у двох лабораторіях області. Речовину ділки ввозили в Україну контрабандою з країн Євросоюзу через кордон з Польщею.
  • Їхній організатор просто із в'язниці давав вказівки чоловікам. До речі, він відбуває покарання за насильницькі злочини й незаконний обіг наркотиків.
  • За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли й збували амфетаміну на 4 мільйони гривень. За один раз виробляли до 10 кілограмів психотропу, повідомили на сторінці Офісу генпрокурора.
  • Лабораторії діяли з березня 2021 року.

Як збували наркотики

Зловмисники продавали наркотики адміністраторам анонімних телеграм-каналів. Через них й продавали товар кінцевим клієнтам. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.

Ділків СБУ затримала "на гарячому" / Фото СБУ

Що "світить" ділкам

Правоохоронці затримали 4 ключових фігурантів "на гарячому". Вони саме займались виготовленням чергової партії психотропу.

Загалом правоохоронці вилучили:

  • понад 12 літрів амфетаміну в рідкому стані;
  • 35 літрів нітроетану;
  • 20 кілограмів прекурсору фенілнітропропену;
  • майже 500 літрів хімічних реактивів;
  • лабораторне обладнання.

Загальна вартість вилучених заборонених речовин становить майже 2 мільйони гривень.

Затриманим вже повідомили про підозру й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Автор: Аліна Оліховська