СБУ разоблачила телеграм-каналы, через которые сбывали наркотики

Правоохранители разоблачили межрегиональную наркогруппировку, которая через телеграм-каналы сбывала сотни килограммов амфетамина. Ежемесячно злоумышленники "зарабатывали" почти 5 миллионов гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась изготовлением и оптовой продажей психотропных веществ.

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Через телеграм массово сбывали наркотики

Участники преступной схемы большими партиями продавали наркотики владельцам специализированных телеграм-каналов для дальнейшего розничного сбыта.

По предварительным данным следствия, наркобизнес организовали 4 жителей Киева и Житомирской области. Для изготовления психотропных веществ злоумышленники обустроили нарколабораторию в одном из поселков на территории Емильчинской ОТО. Дельцы также установили видеокамеры и датчики движения, чтобы круглосуточно следить за помещением.

Компоненты для изготовления амфетамина злоумышленники заказывали через интернет, а также места торговли химическими соединениями.

Ежемесячно злоумышленники сбывали амфетамина на сумму до 5 миллионов гривен.

Результаты обысков

Во время обысков в нарколаборатории, а также по месту жительства и в автомобилях злоумышленников правоохранители обнаружили:

почти 15 литров полуфабриката амфетамина и фенилнитропропилена (прекурсор, необходимый для изготовления психотропных веществ);

большое количество химических веществ и прекурсоров для синтеза психотропных веществ;

лабораторное оборудование для изготовления и фасовки амфетамина;

систему видеонаблюдения и средства связи;

черновые записи.

Правоохранители открыли производство

После разоблачения злоумышленников правоохранители начали уголовное производство по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении или сбыте наркотических средств.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных.

Разоблачили дельцов, которые сбывали через телеграм наркотики: Фото СБУ