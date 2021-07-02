СБУ викрила телеграм-канали, через які збували наркотики

Правоохоронці викрили міжрегіональне наркоугруповання, яке через телеграм-канали збувало сотні кілограмів амфетаміну. Щомісяця зловмисники "заробляли" майже 5 мільйонів гривень.

Співробітники Служби безпеки України знешкодили організоване злочинне угруповання, яке займалося виготовленням і гуртовим продажем психотропних речовин.

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Через телеграми масово збували наркотики

Учасники злочинної схеми великими партіями продавали наркотики власникам спеціалізованих телеграм-каналів для подальшого роздрібного збуту.

За попередніми даними слідства, наркобізнес організували 4 жителів Києва і Житомирської області. Для виготовлення психотропів зловмисники облаштували нарколабораторію в одному із селищ на території Ємільчинської ОТГ. Ділки також відеокамери й датчики руху, аби цілодобово наглядати за приміщенням.

Компоненти для виготовлення амфетаміну зловмисники замовляли через інтернет, а також місця торгівлі хімічними сполуками.

Щомісяця зловмисники збували амфетаміну на суму до 5 мільйонів гривень.

Результати обшуків

Під час обшуків у нарколабораторії, а також за місцями проживання і в автомобілях зловмисників, правоохоронці виявили:

майже 15 літрів напівфабрикату амфетаміну та фенілнітропропілену (прекурсор, необхідний для виготовлення психотропних речовин);

велику кількість хімічних речовин і прекурсорів для синтезу психотропів;

лабораторне обладнання для виготовлення і фасування амфетаміну;

систему відеонагляду та засоби зв'язку;

чорнові записи.

Правоохоронці відкрили провадження

Після викриття зловмисників правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних.

Викрили ділків, які збували через телеграми наркотики: Фото СБУ