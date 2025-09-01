Служба безопасности Украины собрала новые доказательства военных преступлений главы чеченской республики России Рамзана Кадырова. Он причастен к жестокому обращению с украинскими военнопленными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что известно о заочном подозрении Кадырову?

По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок России против Украины,

– объяснили в СБУ.

Также президент Чечни распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.

Правоохранители отметили, что такие заявления президента Чечни являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении за военные преступления.

