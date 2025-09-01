СБУ сообщила о заочном подозрении Рамзану Кадырову
- СБУ собрала доказательства военных преступлений Рамзана Кадырова, связанных с жестоким обращением с украинскими военнопленными.
- Кадырову заочно сообщили о подозрении за его приказы не брать в плен украинских военных и использовать пленных как "живой щит".
- Действия Кадырова нарушают законы и обычаи войны по нормам Римского статута Международного уголовного суда.
Служба безопасности Украины собрала новые доказательства военных преступлений главы чеченской республики России Рамзана Кадырова. Он причастен к жестокому обращению с украинскими военнопленными.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Смотрите также Российский агент в тылу: СБУ разоблачила шпиона, который помогал врагу прорваться на Херсонщине
Что известно о заочном подозрении Кадырову?
По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.
Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок России против Украины,
– объяснили в СБУ.
Также президент Чечни распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.
Правоохранители отметили, что такие заявления президента Чечни являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.
На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении за военные преступления.
Как сейчас выглядит Кадыров?
Напомним, что на фоне слухов о болезни Рамзана Кадырова глава Чечни поделился видео, на котором он занимается на тренажере. На кадрах видно значительную потерю веса президента Чечни.
Кадыров на ролике заявил, что "возвращается к нагрузкам после перерыва". По словам чеченского диктатора, тренер подготовил для него "своеобразную программу упражнений", но все секреты он пока не раскрывает.
Ранее СМИ сообщали, что Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком городе Бодрум. Его спасли береговые службы, после чего медики оказали ему помощь, и он был госпитализирован.