Укр Рус
24 Канал Новости Украины СБУ сообщила о заочном подозрении Рамзану Кадырову
1 сентября, 17:05
3

СБУ сообщила о заочном подозрении Рамзану Кадырову

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • СБУ собрала доказательства военных преступлений Рамзана Кадырова, связанных с жестоким обращением с украинскими военнопленными.
  • Кадырову заочно сообщили о подозрении за его приказы не брать в плен украинских военных и использовать пленных как "живой щит".
  • Действия Кадырова нарушают законы и обычаи войны по нормам Римского статута Международного уголовного суда.

Служба безопасности Украины собрала новые доказательства военных преступлений главы чеченской республики России Рамзана Кадырова. Он причастен к жестокому обращению с украинскими военнопленными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Российский агент в тылу: СБУ разоблачила шпиона, который помогал врагу прорваться на Херсонщине

Что известно о заочном подозрении Кадырову?

По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок России против Украины,
– объяснили в СБУ.

Также президент Чечни распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.

Правоохранители отметили, что такие заявления президента Чечни являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении за военные преступления.

Как сейчас выглядит Кадыров?

  • Напомним, что на фоне слухов о болезни Рамзана Кадырова глава Чечни поделился видео, на котором он занимается на тренажере. На кадрах видно значительную потерю веса президента Чечни.

  • Кадыров на ролике заявил, что "возвращается к нагрузкам после перерыва". По словам чеченского диктатора, тренер подготовил для него "своеобразную программу упражнений", но все секреты он пока не раскрывает.

  • Ранее СМИ сообщали, что Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком городе Бодрум. Его спасли береговые службы, после чего медики оказали ему помощь, и он был госпитализирован.