Сексуальное насилие и массовые захоронения в Бузовой: Британия зафиксировала новые преступления

После ухода российских оккупантов из Киевщины весь мир увидел зверства, которые они совершали против мирного населения. Британская разведка зафиксировала очередные военные преступления захватчиков.

Русские убивали и насиловали гражданских. Изуродованные тела своих жертв оккупанты сбрасывали в братские могилы или просто оставляли на улице.

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Британская разведка зафиксировала очередные преступления оккупантов

В Министерстве обороны Великобритании рассказали, что после ухода российских войск с Севера Украины продолжают появляться дополнительные доказательства их вероятных военных преступлений.

Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи села Бузовое импровизированной могилы с погибшими украинскими гражданскими.

– говорится в сообщении.

Кроме того, сохраняются обвинения о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих.

В селе Бузовая, что неподалеку от Бучи, нашли братскую могилу, в которой лежали десятки убитых людей.



Оккупанты совершали зверства на Киевщине / Данные Минобороны Британии

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