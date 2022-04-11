Сексуальне насильство і масове поховання у Бузовій: у Британії зафіксували нові злочини росіян
Після відходу російських окупантів з Київщини весь світ побачив звірства, які вони чинили проти мирного населення. Британська розвідка зафіксувала чергові воєнні злочини загарбників.
Росіяни вбивали та ґвалтували цивільних. Понівечені тіла своїх жертв окупанти скидали у братські могили або просто лишали на вулиці.
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Британська розвідка зафіксувала чергові злочини окупантів
У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що після виходу російських військ з Півночі України продовжують з'являтися додаткові докази їхніх ймовірних воєнних злочинів.
Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу села Бузова імпровізованої могили з загиблими українськими цивільними,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, зберігаються звинувачення про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців.Зауважте! У селі Бузова, що неподалік Бучі, знайшли братську могилу, у якій лежали десятки вбитих людей.
Окупанти вчиняли звірства на Київщині / Дані Міноборони Британії
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