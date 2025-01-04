В Британии скандал из-за изнасилования: Маск требует сменить правительство
В Великобритании разгорелся скандал из-за систематических сексуальных преступлений против детей, которые годами игнорировали полиция и местные власти. В ситуацию вмешался миллиардер Илон Маск.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на X американского техномагната. Он требует сменить правительство и обвиняет премьер-министра Кира Стармера в соучастии в этих преступлениях.
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Сексуальные преступления в Британии
Илон Маск обвинил Кира Стармера, который в 2008 – 2013 годах возглавлял Королевскую прокурорскую службу, в причастности к масштабному преступлению.
Стармер должен уйти и предстать перед обвинениями в соучастии в худшем массовом преступлении в истории Британии,
– заявил Маск.
Он также поддержал идею национального расследования и призвал к досрочным выборам: "Народ Британии не хочет этого правительства. Новые выборы!"
В своих публикациях Маск распространял новости с заголовками о "более миллиона детей-жертв" и "национальной трагедии". В то же время он поддержал ультраправую "Партию реформ", которая также требует роспуска парламента.
Реакция на скандал
Представители правительства и оппозиции ответили Маску резко. Теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг обвинил его в распространении дезинформации, заявив, что правительство серьезно относится к защите детей.
Министр здравоохранения Эндрю Гвинн посоветовал Маску "сосредоточиться на проблемах в США", отметив, что расследование уже проводились и в новых не нуждаются.
Корни скандала
Скандал разразился после обнародования историй об изнасиловании детей в Олдхэме, Рочдейле, Ротерхэме и других городах. Например, в Ротерхэме за 16 лет сексуальному насилию подверглись 1400 детей, и большинство насильников были британцами пакистанского происхождения.
В Телфорде в течение 40 лет изнасиловали до 1000 девушек, но расследование тормозили из-за "нервозности относительно расы".
Независимый отчет 2022 года выявил серьезные недостатки в работе правоохранителей и чиновников, которые позволяли преступникам действовать безнаказанно. Однако руководительница расследования Алексис Джей в 2024 году заявила, что правительство проигнорировало все 20 ее рекомендаций.
Один из примеров преступлений, опубликованных в СМИ:
Это произошло в октябре 2006 года, когда 12-летняя Софи пришла в отделение полиции заявить о сексуальном насилии. Полицейский обвинил ее в нетрезвости и приказал покинуть помещение.
Двух мужчин, которые ждали под участком, полиция проигнорировала. После выхода девочку изнасиловали в машине, а затем – в доме другого мужчины.
Таксист, который обещал помочь, отвез ее к дому, где произошло групповое изнасилование.
Политические последствия
Консерваторы призвали к национальному расследованию, тогда как Лейбористская партия уверяет, что ситуацию контролируют.
Тем временем Маск продолжает критиковать британскую власть, призывая к радикальным изменениям. Скандал грозит стать политическим кризисом, который повлияет на будущее правительства Великобритании.