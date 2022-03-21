Семья индийского студента-медика, погибшего в Харькове, отдала его тело для исследований

В Харькове 1 марта погиб студент из Индии. Теперь его родители завещали тело парня для медицинских исследований.

Индус погиб от обломков российского снаряда, когда стоял в очереди за продуктами. Об этом сообщила директор Государственного центра международного образования Елена Шаповалова.

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Помните нашего студента-медика 4 курса из Индии Naveen S.G., который погиб от обломков российского снаряда утром 1 марта 2022 года в Харькове. Его родители завещали тело для медицинских исследований,

– сообщила она.

Отец погибшего также рассказал, почему сделал такой выбор.

"Мой сын не смог послужить медицине. Поэтому другие студенты получат пользу из его тела, оно будет служить для медицины страны", – сказал отец.

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