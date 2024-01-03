У меня есть чувство вины, – Притула откровенно ответил, почему редко публикует фото своих детей

С начала полномасштабной войны России против Украины Сергей Притула всего дважды обнародовал в соцсетях фото со своими детьми. Один раз с сыном и один раз с младшей дочерью.

Волонтер и основатель фонда Сергей Притула в эксклюзивном интервью поделился с 24 Каналом, почему его дети редко появляются на фотографиях в его соцсетях. Он также признался, что испытывает чувство вины. К слову, у него трое детей – сын Дмитрий от первого брака, а также две дочери – Соломия и Стефания от второго.

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Фото с сыном Дмитрием волонтер обнародовал только один раз, ведь тот приезжал на выпускной отца в Украинский Католический Университет. Также основатель фонда публиковал один раз фотографию с младшей дочерью Стефанией – под аукцион группы "Калуш", известной песней Stefania. Все, чтобы привлечь внимание.

У меня есть чувство вины. Я не могу радоваться публично своими детьми. Тем, как они растут, какой у них успех. Хотя я очень хочу ими похвастаться, как и каждые родители, потому что они золотые,

– признался Притула.

Учредитель фонда понимает то, что многие уже не могут похвастаться подобным. Потому он боится, что это может быть неуважением к этим людям.

Проблемы – "вообще ничто"

Волонтер поделился, что не так часто видится со своими детьми. Так что каждый раз, когда они вместе, смотрит, как дети прогрессируют.

"Младшая уже так выболталась. У нее и у Соли очень много любви, такой искренней. Дмитрию стукнуло 15 лет, у него уже 180 сантиметров роста и 44-й размер ноги. И я такой смотрю, как жизнь проходит мимо", – сказал Сергей Притула.

Основатель фонда отметил, что из-за того, что тысячи украинских детей и родителей больше не смогут обняться, его проблемы, что он редко видится с детьми – "вообще ничто".

Сергей Притула: признание и заявления