У меня есть чувство вины, – Притула откровенно ответил, почему редко публикует фото своих детей
С начала полномасштабной войны России против Украины Сергей Притула всего дважды обнародовал в соцсетях фото со своими детьми. Один раз с сыном и один раз с младшей дочерью.
Волонтер и основатель фонда Сергей Притула в эксклюзивном интервью поделился с 24 Каналом, почему его дети редко появляются на фотографиях в его соцсетях. Он также признался, что испытывает чувство вины. К слову, у него трое детей – сын Дмитрий от первого брака, а также две дочери – Соломия и Стефания от второго.
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Фото с сыном Дмитрием волонтер обнародовал только один раз, ведь тот приезжал на выпускной отца в Украинский Католический Университет. Также основатель фонда публиковал один раз фотографию с младшей дочерью Стефанией – под аукцион группы "Калуш", известной песней Stefania. Все, чтобы привлечь внимание.
У меня есть чувство вины. Я не могу радоваться публично своими детьми. Тем, как они растут, какой у них успех. Хотя я очень хочу ими похвастаться, как и каждые родители, потому что они золотые,
– признался Притула.
Учредитель фонда понимает то, что многие уже не могут похвастаться подобным. Потому он боится, что это может быть неуважением к этим людям.
Проблемы – "вообще ничто"
Волонтер поделился, что не так часто видится со своими детьми. Так что каждый раз, когда они вместе, смотрит, как дети прогрессируют.
"Младшая уже так выболталась. У нее и у Соли очень много любви, такой искренней. Дмитрию стукнуло 15 лет, у него уже 180 сантиметров роста и 44-й размер ноги. И я такой смотрю, как жизнь проходит мимо", – сказал Сергей Притула.
Основатель фонда отметил, что из-за того, что тысячи украинских детей и родителей больше не смогут обняться, его проблемы, что он редко видится с детьми – "вообще ничто".
Сергей Притула: признание и заявления
- Основатель благотворительного фонда отказался на время полномасштабного вторжения от дорогих покупок. Волонтер признался, что его отругала жена и купила ему джинсы. Также Притула купил себе два костюма, когда представлял Украину за границей. На остальное – он существенно не тратится. Из обязательного – еда, топливо и коммунальные услуги.
- Сергей Притула прокомментировал законопроект об изменениях в мобилизации, который зарегистрировали в парламенте. Он обратил внимание на изменения в украинском обществе. Волонтер отметил, что мобилизацией занимаются люди, которых никогда не мобилизуют. Потому, мол, им немного легче проворачивать подобные вещи.
- Притула заявил, что нужно "клепать по губам и головам" тех людей, которые весной 2023-го работали над тем, чтобы между словами "контрнаступление" и "победа" в головах украинцев появился знак равно. Речь, в частности, о людях на высоких должностях.