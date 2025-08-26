Экс-владелец обанкротившегося банка "Фортуна" и фигурант дела НАБУ о топливе Курченко помогает российским бизнесменам выходить из-под санкций и зарабатывать деньги на украинских ресурсах.

Об этом сообщает политолог и партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, передает 24 Канал.

Что было раньше ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко

Загородний нашел связь Тищенко с гражданином РФ Игорем Наумцем, владельцем группы "Юнигран", которая в том числе добывала гранит в Коростышевском карьере.

Игоря Наумца СНБО давно лишил украинского паспорта и наложил санкции. Арест активов состоялся еще в 2022 году. "Интерфакс" тогда сообщал об аресте имущества этого российского бизнесмена подозреваемого в незаконной добыче ископаемых в Украине и финансировании терроризма.

"Средства от полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и перечислялись в РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик "ДНР/ЛНР" – сообщали тогда в Офисе Генерального прокурора.

По информации Загороднего, Сергей Тищенко якобы предложил в обмен на половину активов Наумца возвращение последнему имущества и паспорта. Эта схема начала воплощаться в жизнь – председателем наблюдательного совета компании Наумца был назначен родной брат Тищенко – Анатолий, в соответствии с решениями кипрских компаний, на действия которых наложены санкции решением СНБО. Группа привлекла и скандального судью Вовка, который снял арест с компании "Юнигран". Минюст, в свою очередь, принял беспрецедентное решение: отменить предыдущие нотариальные действия, и, несмотря на аресты наложенные судебными решениями, вернуть имущество на подсанкционные компании.