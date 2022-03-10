Сети аптек "Подорожник" срочно нужны фармацевты в разных городах Украины
Многие фармацевты сети ушли на фронт, в тероборону, уехали за границу или просто переместились по стране. Но аптеки в военное время должны работать, тем более, что медикаменты в аптеках есть.
Поэтому сеть аптек "Подорожник" срочно ищет фармацевтов, которые могли бы работать во многих городах Украины. Обращаться просят, в частности, фармацевтов-переселенцев и студентов.
К теме Теперь в аптеках могут работать студенты-медики: что еще нового в доступе к лекарствам в Украине
Минздрав разрешил брать на работу работников по упрощенной процедуре. В сети "Подорожник" сегодня работает 1144 аптеки, но кадров очень не хватает. В столице стоят закрытые аптеки с товаром, а лекарств не хватает как населению, так и ВСУ.
Нам срочно надо пополнить штат фармацевтов. Ведь и товар, и деньги есть, а работать некому,
– сказала Ольга Гречко, руководитель службы внешних коммуникаций "Аптека Подорожник", "БАМ", "Ощад Аптека".
Поэтому сеть приглашает присоединиться к фармобороне нашей страны вместе с аптеками "Подорожник", "БАМ" и "Сбер".
Нам необходимы фармацевты во многих городах Украины. Наши аптеки работают и будут работать до победы! Мы трудоустроим каждого по упрощенной системе. Сейчас вы очень нужны людям! Если вы фармацевт и потеряли работу из-за перемещения по территории Украины из горячих точек и хотите работать дальше по специальности, или еще только учитесь на фармацевта и у вас есть желание помогать людям – звоните,
– добавила Ольга Гречко.
Перечень городов, нуждающихся в работниках:
1. Киев, Чернигов – Ксения Бец– 067 317 07 66;
2. Ивано-Франковск, Хмельницкий, Черновцы – Татьяна Самойлюк – 067 357 79 86;
3. Тернополь, Ровно – Иванна Короць – 067 657 36 37;
4. Запорожье – Юлия Рыбалко – 099 914 76 38;
5. Львов – Лилия Адлер – 067 696 38 15;
6. Житомир, Винница – Наталья Паламарчук – 068 296 12 25;
7. Кропивницкий – Ирина Журенко – 099 711 60 59;
8. Николаев, Одесса – Юлия Маркевич – 067 740 31 95;
9. Харьков, Сумы – Юлия Логвинова – 098 167 63 66.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!