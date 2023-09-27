Агенты "Атеш" обнаружили базу с горюче-смазочными материалами в Севастополе

Агенты движения "Атеш" успешно определили местонахождение пункта хранения и пополнения запасов российских захватчиков в Севастополе. Также они щедро поделились координатами.

Агенты "Атеш" надеются, что вскоре на эту базу придет "хлопок".

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Что размещено на базе в Севастополе

На территории базы в Севастополе размещено 6 цистерн, рядом проходят железнодорожные пути, используемые российскими военными. Для прикрытия используются только гражданские бензовозы. Этот объект расположен по координатам: 44.5839 33.41732.

Информация передана, ожидаем события, которые приведут к прекращению работы базы в скором времени. Мы должны лишить россиян возможности пополнять запасы топлива на полуострове и оккупированных территориях.

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