Агенти "Атеш" виявили базу з паливо-мастильними матеріалами у Севастополі
Джерело:"Атеш"
Агенти руху "Атеш" успішно визначили місце розташування пункту зберігання та поповнення запасів російських загарбників у Севастополі. Також вони щедро поділилися координатами.
Агенти "Атеш" сподіваються, що невдовзі на цю базу прийде "бавовна".
Дивіться також Багатьом не платив Кремль: "Атеш" стверджує, що російські офіцери наводили ракети на штаб ЧФ
Що розміщено на базі у Севастополі
На території бази у Севастополі розміщено 6 цистерн, поряд проходять залізничні колії, які використовуються російськими військовими. Для прикриття використовують лише цивільні бензовози. Цей об'єкт розташований за координатами: 44.5839 33.41732.
Інформація передана, очікуємо на події, що призведуть до припинення роботи бази незабаром. Ми маємо позбавити росіян можливості поповнювати запаси палива на півострові та окупованих територіях.
"Атеш" завербували військових Чорноморського флоту Росії
- Атака на штаб командування Чорноморського флоту Росії мала серйозні психологічні наслідки: вона показала, що материкова Україна може діставати окупантів у Криму посеред дня навіть під час їхніх засідань.
- Тоді вже агенти "Атеш" повідомили, що деякі військові ЧФ є їхніми інформаторами й вони очікують, що ще більше окупантів пристане у їхні ряди.
- За словами партизанів, мотивує окупантів відсутність затримки виплат від міноборони Росії. Фінансова винагорода служить додатковим стимулом для того, що російські військові починають співпрацювати з "Атеш".
- У "Атеш" заявили, що грошей, які отримують росіяни за інформацію, достатньо, щоб покрити ризики як для самих офіцерів, так і для їхніх сімей. Дані, надані окупантами, партизани передають в СБУ та ГУР.
- Також там зазначили: ті загарбники, які допомагають партизанам, розуміють, що Росія веде злочинну війну і що її потрібно зупинити. Хто саме допомагає – не говорять, але ці люди мають доступ до загальної діяльності командування Чорноморського флоту.