Атака на штаб командування Чорноморського флоту Росії мала в першу чергу психологічні наслідки: вона показала, що материкова Україна може діставати окупантів просто під час їхніх засідань. Після неї були "подарунок" курській ФСБ до дня міста від ГУР і "блекаут" у Курській області від СБУ.

Дивіться також Живий чи ні: що у ССО кажуть про долю командувача Чорноморського флоту Росії

Що повідомили партизани

Самі по собі затримки виплат не змушують військові збройні сили Росії іти проти російської влади. Але фінансова винагорода лише допомагає їм визначитися з бажанням співпрацювати з рухом "Атеш", вона служить додатковим стимулом,

– кажуть представники руху.

Грошей, які отримують росіяни за інформацію, достатньо, щоб покрити ризики як для самих офіцерів, так і для їхніх сімей. Дані, надані окупантами, партизани передають в СБУ та ГУР.

Також там зазначили: ті загарбники, які допомагають партизанам з "Атеш", розуміють, що Росія веде злочинну війну і що її потрібно зупинити.

Хто саме допомагає, звісно, не говорять, але указують, що ці люди мають доступ до загальної діяльності командування Чорноморського флоту.

Яка ситуація в Криму після удару по штабу флоту