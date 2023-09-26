Атака на штаб командування Чорноморського флоту Росії мала в першу чергу психологічні наслідки: вона показала, що материкова Україна може діставати окупантів просто під час їхніх засідань. Після неї були "подарунок" курській ФСБ до дня міста від ГУР і "блекаут" у Курській області від СБУ.
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Що повідомили партизани
Самі по собі затримки виплат не змушують військові збройні сили Росії іти проти російської влади. Але фінансова винагорода лише допомагає їм визначитися з бажанням співпрацювати з рухом "Атеш", вона служить додатковим стимулом,
– кажуть представники руху.
Грошей, які отримують росіяни за інформацію, достатньо, щоб покрити ризики як для самих офіцерів, так і для їхніх сімей. Дані, надані окупантами, партизани передають в СБУ та ГУР.
Також там зазначили: ті загарбники, які допомагають партизанам з "Атеш", розуміють, що Росія веде злочинну війну і що її потрібно зупинити.
Хто саме допомагає, звісно, не говорять, але указують, що ці люди мають доступ до загальної діяльності командування Чорноморського флоту.
Яка ситуація в Криму після удару по штабу флоту
- "Раду міністрів" півострова перевели на віддалену роботу, а також іще деякі органи окупаційної влади. Багато загарбників вивозять свої родини з Криму, оскільки бояться.
- І недарма: вчора, 25 вересня, в Севастополі вперше офіційно увімкнули сирени. Це спричинило паніку серед населення, адже укриття на півострові не готові. Росіяни були впевнені, що камені з неба, які вони накликали 2014 року, не полетять, і не готувалися.
- Слід розуміти, що бути партизаном на територіях, окупованих Росією, дуже небезпечно. Днями ООН оприлюднила страшні дані про катування людей, які передавали ЗСУ інформацію про переміщення росіян. Це переважно були партизани Херсонщини та Запоріжжя. Окупанти помстилися їм, закатувавши до смерті.