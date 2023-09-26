Особливо окупанти заметушились після точного удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту Росії під час наради керівників у тимчасово окупованому Севастополі. Адже тоді загинув командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов.

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Як працює окупаційна "влада" в Криму

Наші джерела із Сімферопольської районної окупаційної адміністрації передають інформацію, що 95% співробітників "ради міністрів" Криму у Сімферополі переведено на віддалену роботу,

– заявили партизани.

Вони додали, що це стосується й багатьох інших органів окупаційної адміністрації на тимчасово окупованому півострові.

Партизани, які діють на тимчасово окупованих територіях пояснили, що росіяни чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини.

"Безліч із них уже вивозить свої сім'ї за межі Криму. Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО та можливості утримання Криму самими окупантами. Це радикально відрізняється від їхніх заяв", – пояснили в "Атеш".

Там також запевнили, що удари в Криму продовжаться, поки останній російський солдат не покине українську територію.

ЗСУ вдарили по штабі Чорноморського флоту в Криму