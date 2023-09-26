Особенно оккупанты засуетились после точного удара ВСУ по штабу Черноморского флота России во время совещания руководителей во временно оккупированном Севастополе. Ведь тогда погиб командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов.
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Как работает оккупационная "власть" в Крыму
Наши источники из Симферопольской районной оккупационной администрации передают информацию, что 95% сотрудников "совета министров" Крыма в Симферополе переведены на отдаленную работу,
– заявили партизаны.
Они добавили, что это касается многих других органов оккупационной администрации на временно оккупированном полуострове.
Партизаны, действующие на временно оккупированных территориях, объяснили, что россияне прекрасно осознают неотвратимость наказания за свои преступления.
"Множество из них уже вывозит свои семьи за пределы Крыма. Такие действия показывают реальную оценку российской ПВО и возможности содержания Крыма самими оккупантами. Это радикально отличается от их заявлений", – объяснили в "Атеше".
Там также заверили, что удары в Крыму продолжатся, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию.
ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Крыму
- Наши военные ударили по штабу Черноморского флота России в Севастополе ориентировочно в 12 часов 22 сентября. В Центре стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили, что удар по Черноморскому флоту нанесла Украина.
- Уже на следующий день Силы специальных операций ВСУ рассказали, что сначала они передали данные воздушным силам для нанесения поражения. Оказалось, что наши военные поразили врагов как раз во время проведения совещания руководящего состава Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь.
- Уже 25 сентября военные сообщили, что во время атаки по штабу погиб командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов и еще 34 офицера. Кроме того, там по меньшей мере 105 раненых офицеров.