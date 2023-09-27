Агенты "Атеш" надеются, что вскоре на эту базу придет "хлопок".
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Что размещено на базе в Севастополе
На территории базы в Севастополе размещено 6 цистерн, рядом проходят железнодорожные пути, используемые российскими военными. Для прикрытия используются только гражданские бензовозы. Этот объект расположен по координатам: 44.5839 33.41732.
Информация передана, ожидаем события, которые приведут к прекращению работы базы в скором времени. Мы должны лишить россиян возможности пополнять запасы топлива на полуострове и оккупированных территориях.
"Атеш" завербовали военных Черноморского флота России
- Атака на штаб командования Черноморского флота России имела серьезные психологические последствия: она показала, что материковая Украина может доставать оккупантов в Крыму посреди дня даже во время их заседаний.
- Тогда уже агенты "Атеш" сообщили, что некоторые военные ЧФ являются их информаторами, и они ожидают, что еще больше оккупантов пристанет в их ряды.
- По словам партизан, мотивирует оккупантов отсутствие задержки выплат от минобороны России. Финансовое вознаграждение служит дополнительным стимулом для того, что российские военные начинают сотрудничать с "Атешем".
- В "Атеше" заявили, что денег, которые получают россияне за эту информацию, достаточно, чтобы покрыть риски как для самих офицеров, так и для их семей. Данные, предоставленные оккупантами, партизаны передают в СБУ и ГУР.
- Также там отметили: захватчики, которые помогают партизанам, понимают, что Россия ведет преступную войну и что ее нужно остановить. Кто именно помогает – не говорят, но эти люди имеют доступ к общей деятельности командования Черноморского флота.