Агенти "Атеш" сподіваються, що невдовзі на цю базу прийде "бавовна".

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Що розміщено на базі у Севастополі

На території бази у Севастополі розміщено 6 цистерн, поряд проходять залізничні колії, які використовуються російськими військовими. Для прикриття використовують лише цивільні бензовози. Цей об'єкт розташований за координатами: 44.5839 33.41732.

Інформація передана, очікуємо на події, що призведуть до припинення роботи бази незабаром. Ми маємо позбавити росіян можливості поповнювати запаси палива на півострові та окупованих територіях.

"Атеш" завербували військових Чорноморського флоту Росії