В Италии задержали украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Мужчину арестовали на основании европейского ордера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и прокуратуру Германии.

Что известно о задержании украинца в Италии?

По данным издания, 20 августа вечером в провинции Римини итальянская полиция арестовала гражданина Украины за причастность к взрывам на газопроводе "Северный поток" под Балтийским морем. Его идентифицировали как Сергея К.

По данным немецких следователей, задержанный находился на борту парусной яхты "Андромеда", которую арендовали подозреваемые нападавшие. В то же время он не участвовал в подводных работах, а выполнял координационную функцию.

Мужчину арестовали на основании европейского ордера, и в ближайшее время его должны экстрагировать (передать подозреваемого для суда или следствия) в Германию.

Что известно о "Северных потоках"?

Стоит отметить, что "Северным потоком-1" Россия поставляла газ в страны ЕС. Зато "Северный поток-2" так и не заработал. Его запуск остановили после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Подрывы на "Северных потоках": что известно?