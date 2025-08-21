Украинца задержали в Италии по подозрению в подрыве газопроводов "Северного потока"
- В Италии задержали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.
- Задержанного должны экстрагировать в Германию на основании европейского ордера, он якобы выполнял координационную функцию на борту яхты "Андромеда".
В Италии задержали украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Мужчину арестовали на основании европейского ордера.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и прокуратуру Германии.
Смотрите также Диктатор боится многих мест: где может состояться встреча Зеленского и Путина
Что известно о задержании украинца в Италии?
По данным издания, 20 августа вечером в провинции Римини итальянская полиция арестовала гражданина Украины за причастность к взрывам на газопроводе "Северный поток" под Балтийским морем. Его идентифицировали как Сергея К.
По данным немецких следователей, задержанный находился на борту парусной яхты "Андромеда", которую арендовали подозреваемые нападавшие. В то же время он не участвовал в подводных работах, а выполнял координационную функцию.
Мужчину арестовали на основании европейского ордера, и в ближайшее время его должны экстрагировать (передать подозреваемого для суда или следствия) в Германию.
Что известно о "Северных потоках"?
Стоит отметить, что "Северным потоком-1" Россия поставляла газ в страны ЕС. Зато "Северный поток-2" так и не заработал. Его запуск остановили после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Подрывы на "Северных потоках": что известно?
В ночь на 26-27 сентября 2022 года на "Северных потоках" в шведской экономической зоне под Балтийским морем прогремели взрывы. Они нанесли серьезные повреждения трубопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
В трубе была обнаружена дыра длиной около 8 метров. Каждый из газопроводов имеет по две ветви, и неповрежденной осталась только одна из "Северного потока-2".
Тогда был перекрыт ключевой маршрут поставок российского газа в Европу. Это произошло в тот момент, когда страны ЕС уже переживали энергетический кризис, вызванный войной России против Украины.
Следователи назвали инцидент диверсией. Сначала Германия, Дания и Швеция планировали создать совместную следственную группу. Однако впоследствии, из-за риска утечки данных, они решили проводить расследование отдельно.
До сих пор никто не взял на себя ответственность за подрыв газопроводов.