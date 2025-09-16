Следующим этапом развития транспортной инфраструктуры вокруг Подольского мостового перехода станет строительство съезда на Подол и подготовка к запуску трех станций метро.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, пишет 24 Канал.

Что известно об этом?

Подольский мостовой переход имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города. Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным. Параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы,

– говорится в сообщении.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА также подробно рассказали о первом этапе строительства Подольско-Выгуровской линии метро.

Проект предусматривает строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". Линия будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" – "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" – "Подольская",

– сообщили в КГГА.

Часть подготовительных работ уже выполнена. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые непосредственно для запуска метро на Троещину, отметили в столичной мэрии.

Как известно, 23 августа было полностью открыто движение по Подольскому мостовому переходу и по обеим частям нового тоннеля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на полях Ukrainian Recovery Conference обсудил реализацию стратегического проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена с президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской. По словам Кличко, ЕИБ выразил заинтересованность в этом проекте.

