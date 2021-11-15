Сезонный всплеск ОРВИ: как не превратить жизнь ребенка в ад со вкусом антибиотиков

Сейчас в Украине сезон ОРВИ. Это предсказуемо и вполне ожидаемо, ведь на дворе осень. Но если взрослые воспринимают эти сезонные всплески вирусных инфекций вполне спокойно, то с детьми ежегодно происходит полный сумбур и хаос.

Сколько не рассказывай и не объясняй, все равно родители рьяно рвутся лечить (а на самом деле, просто возвращать ребёнка в удобное для себя состояние), а недобросовестные врачи их в этом поддерживают, заодно отменно зарабатывая на откатах от медпредов (давайте будем честными, это давно не новость).

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Все же попробую напомнить Вам, как не превратить детство Вашего ребёнка в ад со вкусом антибиотиков.

Итак. Для начала немного прописных истин. В мире существует огромное количество микроорганизмов, которым надо где-то жить, чем-то питаться и не мешало бы и размножиться под шумок. Есть сверхопасные "товарищи" (чума, бешенство, дифтерия, холера..... о них сегодня не будем), но есть вполне рутинные вирусы – типа аденовируса, риновируса, энтеровируса...., которые для нас, взрослых, как слону дробина.

Мы максимум 3 – 4 дня посопливим с несчастным видом и, прикрывшись температурой 37,5, выпросим у шефа пару выходных (на которых, раз уж выходные, помоем окна, засолим помидоры на зиму, починим мотоцикл... Всё это, конечно же, в сопровождении соплей и сухого покашливания).

Однако такое положение вещей было не всегда. Для того, чтоб столь буднично реагировать на ОРВИ, наш организм должен иметь запас антител против этих самых распространённых вирусов и клеток памяти, чтоб их распознавать.

Поскольку лёгкого пути сформировать антитела – вакцинации – у нас от этих вирусов нет, организм должен поднапрячься и сам объявить: "я сделяль". Сделать это можно лишь.... переболев.

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Когда матушка-природа задумывала "обучение организма человека противостоянию рутинным ОРВИ", она размышляла примерно так:

"Хм.. болеть до года?! Не.. непрактично! Организм слишком незрелый, ещё происходит "настройка" всех органов и систем.. уязвимость высокая!".

По этой причине грудничков частично защищают материнские антитела, переданные во время беременности, плюс каждая мама с маленьким ребёнком на пушечный выстрел приблизиться не позволит чихающему! В сезонные периоды разгара ОРВИ по квартире вообще ходят только тщательно простерилизованные и местами хлорированные папа и дедушка с бабушкой.

"Может, когда подрастёт, в 5 – 7 лет формировать иммунный ответ?! Да, ну... не... школу пропускать.. потом буквы не выучит, читать научную литературу не сможет и будет байки распространять про 5G от вакцинации! Не-не.. не пойдёт!".

"А как на счёт периода 2-5 лет?! Садик... такие же малыши... куча вирусов нон-стопом... организм малыша ещё не отягощен хроническими инфекциями, как у взрослого... до пубертата, с его гормональной бурей, далеко... ещё и вилочковая железа (тимус) - место "обучения и специализации" имунных клеток достигает максимального размера в этом возрасте! –

Отлично!!! Это оно!!!

Именно по мудрому решению эволюции детям 2 – 5 лет ПОЛОЖЕНО болеть 10 – 12 ОРВИ в год. И это НОРМАЛЬНО. Диагноза "Часто Болеющие Дети" НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Это исключительно "наработка совка" с его бесконечными "уникальными" Говнофлазидами и Дерьмоферонами.

И вот здесь самым важным является то, что в 90% случаев "лечить" эту ситуацию медикаментозно НЕ НУЖНО. Лечением ОРВИ у детей является нормализация температурного режима в помещении (температура НЕ ВЫШЕ 20°С, влажность 55°°), обильное питье и промывание носа физ.раствором. Из лекарств, при необходимости, только жаропонижающие.

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Я не случайно взяла в кавычки слово "лечить" в первом случае: медикаментозное лечение ОРВИ у детей только УДЛИНЯЕТ и УСЛОЖНЯЕТ его течение. А настоящим лечением является именно вышеописанное. Без кавычек.

У 10% детей всё-таки медикаментозная поддержка нужна. Это случаи, когда ОРВИ осложняются визингом (обструкцией) либо бактериальными осложнениями (отит, пневмония). От последних мы можем защитить ребёнка с помощью вакцинации Превенаром либо Синфлориксом.