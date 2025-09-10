"Есть признаки, что это не случайность": как мир реагирует на атаку "Шахедов" по Польше
В ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. К сбиванию "Шахедов" привлекали авиацию НАТО.
В ЕС назвали это самым серьезным нарушением европейского воздушного пространства со стороны России с начала войны в Украине. Но НАТО не считает, что это была целенаправленная атака на страну. Все, что говорили в мире о российских дронах в Польше – передает 24 Канал.
Как реагируют на атаку "Шахедов" по Польше сегодня?
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал безосновательными заявления Польши. По его словам, нет никаких доказательств, что залетевшие в страну, дроны, были российского происхождения. Ордаш убеждает, что "Россия абсолютно не заинтересована в любой эскалации конфликта с Польшей". Но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушиваются к нам в своем антироссийском неистовстве, В своем заявлении министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написал, что этот акт агрессии является неприемлемым и представляет серьезное нарушение евроатлантической безопасности. Он также выразил полную солидарность Италии с Польшей, союзником и близким другом Италии. Таяни заверил, что Италия предана защите суверенитета и территориальной целостности всех стран и добавил, что Европа ответит на любую провокацию солидарностью и твердостью. Пресс-секретарь НАТО избежала упоминания России в своем коротком комментарии по поводу ночных событий. Многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши ночью и были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО. Генсек Альянса находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей, По данным источников Reuters в НАТО, Альянс не рассматривает вторжение беспилотников на территорию Польши как атаку. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что прошлой ночью в Польше "мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства со стороны России с начала войны". Все указывает на то, что это было преднамеренным, а не случайным, Каллас отметила, что находится на связи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой МИД Польши Радославом Сикорским, и что "ЕС полностью солидарен с Польшей". "Война России обостряется, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы", – добавила Каллас. Республиканец Джо Уилсон заявил, что Россия атакует Польшу, союзника НАТО, с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как Дональд Трамп принял Кароля Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран, Он также призвал Дональда Трампа ответить обязательными санкциями против России, которые приведут к банкротству ее военной машины и "вооружат Украину оружием, способным поразить Россию". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская атака на Польшу не была случайностью, ведь по меньшей мере 8 ударных "Шахедов" были нацелены в направлении страны. Крайне опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия, Позже Зеленский добавил, что Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные относительно российского удара. Также отметил, что государство готово помочь построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов. Макрон осудил атаку России на Польшу и призвал Кремль прекратить "бессмысленную политику". Я решительно осуждаю атаку на Польшу. Призываю Россию прекратить эту бессмысленную политику. Еще раз заявляю о нашей полной солидарности с польским народом и правительством,
Появилась первая реакция России
Глава МИД Италии решительно осудил нарушение Россией польского воздушного пространства
НАТО воздерживается от резкой критики России
Реакция ЕС на ситуацию
В США назвали атаку на Польшу "актом войны"
Зеленский не считает удар случайностью
Франция солидарна с польским народом
