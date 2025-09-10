"Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі
У ніч проти 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. До збиття "Шахедів" залучали авіацію НАТО.
В ЄС назвали це найсерйознішим порушенням європейського повітряного простору з боку Росії з початку війни в Україні. Але НАТО не вважає, що це була цілеспрямована атака на країну. Все, що говорили у світі про російські дрони у Польщі – передає 24 Канал.
Як реагують на атаку "Шахедів" по Польщі сьогодні?
З'явилася перша реакція Росії
– каже повірений.
Глава МЗС Італії рішуче засудив порушення Росією польського повітряного простору
НАТО утримується від різкої критики Росії
– написала вона.
Реакція ЄС на ситуацію
– наголосила вона.
У США назвали атаку на Польщу "актом війни"
– написав конгресмен.
Зеленський не вважає удар випадковістю
– написав президент України.
Франція солідарна з польським народом
– написав президент Франції в X.
Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш назвав безпідставними заяви Польщі. За його словами, немає жодних доказів, що дрони, що залетіли в країну, були російського походження.
Ордаш переконує, що "Росія абсолютно не зацікавлена в будь-якій ескалації конфлікту з Польщею".
Але, на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що польська влада дослухається до нас у своєму антиросійському шаленстві,
У своїй заяві міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні написав, що цей акт агресії є неприйнятним і становить серйозне порушення євроатлантичної безпеки.
Він також висловив повну солідарність Італії з Польщею, союзником і близьким другом Італії.
Таяні запевнив, що Італія віддана захисту суверенітету та територіальної цілісності всіх країн і додав, що Європа відповість на будь-яку провокацію солідарністю та твердістю.
Речниця НАТО уникла згадки Росії у своєму короткому коментарі з приводу нічних подій.
Численні безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі вночі і були зустрінуті польськими засобами ППО і ППО НАТО. Генсек Альянсу перебуває на зв'язку з польським керівництвом, а НАТО тісно консультується з Польщею,
За даними джерел Reuters в НАТО, Альянс не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як атаку.
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що минулої ночі в Польщі "ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору з боку Росії з початку війни".
Все вказує на те, що це було навмисним, а не випадковим,
Каллас зазначила, що перебуває на зв'язку з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, і що "ЄС повністю солідарний з Польщею".
"Війна Росії загострюється, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи", – додала Каллас.
Республіканець Джо Вілсон заявив, що Росія атакує Польщу, союзника НАТО, за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як Дональд Трамп прийняв Кароля Навроцького в Білому домі.
Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн,
Він також закликав Дональда Трампа відповісти обов'язковими санкціями проти Росії, які призведуть до банкрутства її військової машини та "озброять Україну зброєю, здатною вразити Росію".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російська атака на Польщу не була випадковістю, адже щонайменше 8 ударних "Шахедів" були націлені в напрямку країни.
Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки,
Пізніше Зеленський додав, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо російського удару.
Також зазначив, що держава готова допомогти розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.
Макрон засудив атаку Росії на Польщу та закликав Кремль припинити "безглузду політику".
Я рішуче засуджую атаку на Польщу. Закликаю Росію припинити цю безглузду політику. Ще раз заявляю про нашу повну солідарність з польським народом і урядом,