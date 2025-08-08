В ночь на 8 августа в результате очередного обстрела российских войск в Донецкой области обесточили объекты угольной отрасли, в частности шахту Добропольскую. В этот момент на объектах под землей находились 77 шахтеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина и председателя Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца.

Смотрите также Оккупированные шахты Донбасса идут под ликвидацию: инвесторы из России отказываются

Какие последствия обстрела шахты?

По словам Вадима Филашкина, всех шахтеров удалось поднять на поверхность, пострадавших в результате этого нет. Он выразил благодарность спасателям, энергетикам и шахтерам за профессионализм и слаженные действия.

Оккупанты продолжают целиться в промышленность, пытаясь сломать экономику Донетчины. Но мы держимся. И работаем – несмотря на все,

– написал он.

Михаил Волынец подтвердил, что российский удар вывел из строя подстанцию на 110 кВ, обесточив шахту Добропольская государственного "Добропольеуголь-добыча". На момент удара в забое работали 9 работников.

"Впрочем, ситуация на предприятии критическая. Идет загазирование, а главное – затопление рудника. Вероятнее всего шахта Добропольская, ее лавы, в частности, недавно открытые, будут затоплены с катастрофическими последствиями для общества, для региона", – подчеркнул он.

К слову, недавно чрезвычайное происшествие случилось на шахте "Лесная" в селе Селец Шептицкого района Львовской области. Там произошел обвал породы. Горняк 1987 года рождения получил травму ноги и руки.