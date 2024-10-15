В США полицейский 5 раз выстрелил в женщину, состояние которой приехал проверить

В США полицейский 5 раз выстрелил в женщину, которая, якобы порезала ему лицо ножом. 33-летняя Сидни Уилсон умерла в больнице 16 сентября. Сейчас же обнародовали кадры с бодикамер полицейского.

Офицер прибыл на вызов, чтобы проверить, все ли в порядке с безопасностью, поскольку предварительно в полицию поступило сообщение от консультанта по психологической помощи, что Сидни, находилась в "возбужденном состоянии". Поэтому, тот поехал проверить, как она.

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На видео с бодикамер видно, как офицер Питер Лю подходит к двери квартиры, стучит, ждет, а потом Уилсон открывает дверь – дважды говорит "привет", прежде чем снова закрыть дверь.

Женщина набросилась на шерифа с ножом

Лю продолжал стучать и просить Уилсон открыть дверь. Когда через 3 минуты Уилсон снова открыла дверь, она спросила "как дела", а потом подняла нож и бросилась на Лю.

"Иисусе Христе", - сказал Лю и отступил в коридор, а Уилсон последовала за ним, все еще размахивая ножом. Затем офицер направил свой пистолет на Уилсон и несколько раз приказал ей "отступить", как видно на кадрах.

Когда Уилсон снова бросилась на полицейского, он сделал два выстрела и выстрелил еще трижды, когда Уилсон, казалось, все еще двигалась к нему, а затем она упала на землю.

Известно, что Уилсон родилась в Пенсильвании, но жила в Рестоне. Женщина работала менеджером по лизинговым операциям в JLL Mid-Atlantic в Вашингтоне.

В полиции округа объяснили, что Лю действовал в соответствии с ситуацией. Сейчас шерифа перевели на "ограниченное исполнение обязанностей" и он служит в другом отделе полиции, поскольку расследование стрельбы продолжается.