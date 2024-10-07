Инцидент, по данным Tgcom24, произошел ночью в итальянском городе Новате-Миланезе. Стрелка задержали.

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Что известно об инциденте в Италии

В доме, где ссора закончилась выстрелами, нашли гильзу, пистолет, которым пользовался 45-летний мужчина, который похитили в 2013 году в Сассуоло, и 40 патронов такого же калибра,

– заявило издание.

По предварительным данным, которые имеют журналисты:

45-летний албанец якобы выстрелил в разгар ссоры с молодым человеком;

его задержали за покушение на убийство, хранение незаконного оружия и получение краденого.

Полиция расследует дело.

Издание Il Giorno написало, что 18-летнего юношу госпитализировали в критическом состоянии, ведь албанец выстрелил ему в шею. Он в тяжелом состоянии, однако жизни ничего не угрожает.

Албанец, который работает водителем грузовика, признал в разговоре с прокурором, что совершил ошибку. Он признался, что дал пощечину матери юноши, однако объяснил, что этот поступок был продиктован тяжелой ситуацией дома.

С началом войны в Украине дети женщины приехали в Новате-Миланезе, и 45-летний мужчина якобы заботится об их содержании,

– отметило издание.

Журналисты Il Mattino отметили, что вместе с парой живут трое детей украинки – 6-летняя девочка, юноши 15 и 18 лет. У детей с отчимом были ужасные отношения, они его часто оскорбляли и неоднократно ссорились.

По данным издания, ссора разбудила двух младших детей и когда 15-летний юноша не смог вступиться за мать, то позвал старшего брата. Именно тогда и возник конфликт, который закончился стрельбой.