Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Управление ООН. Отмечается, что инцидент произошел утром в четверг, 3 октября, когда вооруженные боевики прошли через населенный пункт, стреляя по жителям.

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В результате нападения погибли по меньшей мере 70 человек

Местные власти заявили, что это нападение было одним из самых смертоносных за последние годы в стране. Среди по меньшей мере 70 убитых гражданских есть дети и женщины. В частности погибла молодая мать с новорожденным ребенком и акушерка.

По данным ООН, по меньшей мере 16 человек получили серьезные ранения в результате нападения. Также члены банды подожгли по меньшей мере 45 домов и 34 автомобиля, что заставило местных жителей бежать.

Ответственность за нападение взял на себя лидер банды "Gran Grif" Лаксон Элан. Он заявил, что это была месть за "пассивность мирных жителей" в то время, как полиция и правоохранители ликвидировали членов его группировки.

Премьер-министр Гаити Гарри Кониль заявил, что стрельба в Понт-Зонде была атакой "против всей гаитянской нации".

Это одиозное преступление против беззащитных женщин, мужчин и детей является нападением не только на жертв, но и на весь гаитянский народ,

– сказал он.

В полиции Гаити заявили, что после нападения на место было отправлено подкрепление, и силы безопасности контролируют обстановку. Также ООН призвала усилить международную миротворческую миссию в этой стране.