Об этом пишет издание The Times of Israel. Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители.

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Что известно о стрельбе в Тель-Авиве

Израильские журналисты сообщили, что стрельба произошла в Яффе, что на юге Тель-Авива. Туда после сообщений о выстрелах оперативно прибыли полицейские и скорые.

Инцидент, по предварительным данным, случился на улице Иерусалимской в городе. Полиция говорит, что стрельба в Яффе является вероятным терактом. Медики говорят, что в результате нападения есть несколько пострадавших.

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что оказывает помощь нескольким людям, которые травмировались из-за стрельбы в Яффе. Некоторые из граждан – без сознания.



Стрельба в Тель-Авиве 1 октября / Фото MDA

По состоянию на 19:35, по предварительным сообщениям израильских СМИ, известно о по меньшей мере 10 раненых, в том числе двое в тяжелом состоянии. В нападении участвовали по меньшей мере двое вооруженных лиц.

Израильский журналист Эмануэль Фабиан опубликовал фото с камер наблюдения, на которых изображены вероятные лица, которые могли осуществить стрельбу в Тель-Авиве. На кадрах видно, как террористы выходят из трамвая, а также как один нападающий открывает огонь по телу мужчины на земле.

Фото возможных нападавших в Тель-Авиве / Фото из аккаунта Эмануэль Фабиана в соцсети Х

Журналист также писал, что один из нападавших, скорее всего, был ликвидирован. Другому пока удалось скрыться от правоохранителей.