Про це пише видання The Times of Israel. Наразі на місці події працюють медики та правоохоронці.

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Що відомо про стрілянину в Тель-Авіві

Ізраїльські журналісти повідомили, що стрілянина сталася у Яффі, що на півдні Тель-Авіва. Туди після повідомлень про постріли оперативно прибули поліцейські та швидкі.

Інцидент, за попередніми даними, трапився на вулиці Єрусалимській у місті. Поліція каже, що стрілянина в Яффі є ймовірним терактом. Медики кажуть, що внаслідок нападу є кілька постраждалих.

Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що надає допомогу кільком людям, які травмувалися через стрілянину в Яффі. Деякі з громадян – непритомні.

Станом на 19:35, за попередніми повідомленнями ізраїльських ЗМІ, відомо про щонайменше 10 поранених, у тому числі двоє у важкому стані. У нападі брали участь щонайменше двоє озброєних осіб.

Тим часом ізраїльський телеканал ILTV повідомляв, що нападників на півдні Тель-Авіва було троє. Двоє з них, за попередніми даними, ліквідовано, а один – втік.