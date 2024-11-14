Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву посла Україні в Ізраїлі Євгена Корнійчука на Kyiv Jewish Forum 2024.
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Ізраїльська система раннього оповіщення в Україні
Посол розповів, що ізраїльська система раннього оповіщення вже на фінальній стадії запуску в Україні. Ба більше, частина фактично вже використовується.
Тут можна говорити про радари ізраїльського виробництва тримірні, це не є секретом, які використовують військові вже сьогодні,
– зазначив Євген Корнійчук.
Наголосив, вони є абсолютно придатними чи можливими для закупівлі в більших обсягах у разі необхідності.
Зауважимо, у травні 2023 року Корнійчук розповідав, що в Києві у тестовому режимі запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетну атаку.
Ця система ідентифікує ракети й снаряди всіх видів, проєктує, куди впадуть, визначаючи та зменшуючи територію, жителі якої можуть опинитися в небезпеці. Також розраховує, скільки часу мають люди, аби знайти укриття.