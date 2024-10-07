Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що його країна уже передала Україні систему раннього оповіщення про повітряні атаки. За його словами, впровадження цієї системи – це відповідальність української сторони.

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Процес був тривалим

Бродський пояснив, що Ізраїль виконав обіцянку й передав Україні "все, що мав передати". Посол уточнив, що процес передачі системи розтягнувся на "багато місяців". Проте він наполягає, що з ізраїльського боку процес завершено.

Усе, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи,

– підкреслив він.

З перших днів повномасштабної війни Україна отримає допомогу від союзників та продовжить її отримувати. Зокрема, нещодавно новий генсек НАТО Марк Рютте у своїй промові назвав нашу державу пріоритетною для Альянсу. Крім цього, США неодноразово наголошували. що будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.