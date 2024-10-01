В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала свое наземное вторжение в Ливан. Наконец произошло то, чего ожидали уже несколько месяцев, что считалось неотвратимым, но все равно шокировало мир и весь Ближний Восток.

ЦАХАЛ начал ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды, на основе точной разведывательной информации, против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлы" в южном Ливане. Эти цели расположены в деревнях неподалеку от границы и представляют непосредственную угрозу израильским гражданам на севере Израиля. Таким было ночное сообщение ЦАХАЛ от 1 октября, что фактически сигнализировало о начале наземного вторжения в Ливан.

24 Канал рассказывает о целях операции "Стрелы севера" и пытается прогнозировать дальнейшее ее развертывание.

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Разминка перед бурей: почему армия Ливана не мешает Израилю

На самом деле операция ЦАХАЛ началась как минимум за 2 недели до 1 октября. Прологом, а точнее финальным прологом (потому что бои на границе не прекращались с октября 2023 года), к ней стала "атака пейджеров" и последующие массовые обстрелы Ливана или, как заявляли в Израиле, ячеек "Хезболлы".

Во время артподготовки, массированных ракетных и авиаударов ЦАХАЛу удалось уничтожить значительную часть потенциала своего врага, прежде всего – ракетного. Однако самым главным стали точечные акты ликвидации объектов "Хезболлы".

А вишенкой на торте стало уничтожение в собственном бункере многолетнего лидера террористов Хасана Насраллы. Как следствие, "Хезболла" оказалась не только обескровленной, но и фактически обезглавленной.

Только после этого Израиль решился на наземное вторжение и сейчас успешно продвигается на юге Ливана все дальше и дальше.

Как израильская армия заходила на территорию Ливана: смотрите видео

Что интересно, армия Ливана (а она несмотря на то, что Ливан – это фактически failed state, до сих пор существует) решила не вмешиваться и не замечать захвата собственной территории и поспешно отступила вглубь страны.

Этот шаг вполне можно понять, ведь, если разобраться, "Хезболла" для ливанских властей, как и для Израиля, должна быть общим врагом. Для первых – как внутренний оккупант (хотя об этом открыто говорить в Ливане не принято), для других – как источник постоянной угрозы для жителей севера страны.

Почему Иран промолчал и не защитил "Хезболлу"

Не вступился за "Хезболлу" и Иран. И это значительно интереснее, ведь "Хезболла" является довольно автономной, но все же прокси Ирана. За подтверждение этого факта заплатил собственным глазом посол Тегерана в Иране Моджтаба Амани, а также генералы КСИР, которые составили компанию Насраллы в общей могиле в Дахии (районе в Бейруте, который считается штаб-квартирой и крепостью "Хезболлы").

Более 40 лет Иран выстраивал свою "Ось сопротивления", с помощью которой создавал постоянное напряжение и опасность вокруг Израиля и вообще на Ближнем Востоке.



"Хезболла" была жемчужиной этой "Оси", имела не только полноценную армию на десятки тысяч боевиков и сотни тысяч ракет, но и значительную автономию, что позволяло контролировать целый Ливан и делать на этом очень неплохой бизнес.



Проиранская "Ось сопротивления" на Ближнем Востоке / иллюстрация The Economist

Все это время Иран выступал некой "крышей" для террористов, готовой в любое время стать на их защиту. Якобы.

И вот, когда это время наступило, Ирана не оказалось рядом. Еще живой Насралла несколько раз обращался за помощью к Тегерану в противостоянии с Израилем и каждый раз получал лишь "глубокое беспокойство". Так коварно с Украиной, например, не поступала даже Ангела Меркель в 2015-м.

При этом и Иран можно понять: в Тегеране боятся. На самом деле "Ось сопротивления" и устаревшие ракеты – это все, что есть у режима, зато у Израиля есть мощная система ПВО, сильная армия, помощь союзников (не только США, но и многих стран Ближнего Востока, которые просто устали от многочисленных авантюр руководства Ирана, а это, напомним, исламские фундаменталисты). А самое главное, у Израиля есть воинственная решимость и азарт. А еще – сила мысли и склонность к нестандартным и нетривиальным решениям.

На Ближнем Востоке нет такого места, куда Израиль не сможет достать. Нет места, куда мы не способны пойти, чтобы защитить наш народ и нашу страну. С каждой секундой режим ведет вас, уважаемый персидский народ, все ближе к пропасти... Не дайте небольшой фанатичной теократической группировке раздавить ваши мечты и надежды. Вы достойны лучшего. Народ Ирана должен знать, что Израиль – с вами. Пусть наше общее будущее будет мирным и успешным,

– синхронно с началом вторжения в Ливан премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в соцсети Х обратился к народу Ирана с красноречивым предупреждением.

Обращение Нетаньяху к иранцам: смотрите видео

В этой ситуации в Иране разумно решили не вмешиваться и ждать удобного случая, чтобы укусить, вероятнее всего, снова чужими зубами (такое желание уже выразили господа-террористы из Ирака, Сирии и Йемена).

Потому что от Ирана до Израиля – более тысячи километров, а самое главное – "буфер" из Сирии и Ирака. С одной стороны, это делает практически невозможной наземную операцию, а с другой – и хорошо, что делает. К тому же Иран сейчас начал новую игру в попытки примирения с Западом и США. На это намекает и избрание президентом представителя либерального течения исламских радикалов и его миролюбивые заявления, в частности с трибуны ООН в Нью-Йорке. В этой ситуации, когда на кону значительно больше, чем инсургенты в Ливане или Газе, довольно легко закрыть глаза и промолчать.

Именно поэтому "Хезболла" осталась наедине со своим самым большим страхом.

Почему Израиль начал наземную операцию именно сейчас

Это практически идеальный сценарий для Израиля, однако и он имеет недостатки. Главный из них – время. Его у ЦАХАЛа не так уж и много – буквально несколько месяцев так называемого междуцарствия в США.

Именно выборы в Америке создали для Тель-Авива "окно возможностей", потому что президенту Байдену может не нравиться Нетаньяху, но он не может отказать Израилю в помощи, потому что это определенно навредит кампании Камалы Харрис. Зато гарантированная смена президента дает возможность "обнулить" все договоренности и начать писать новую историю отношений с новым президентом США, с чистого листа.

Здесь Нетаньяху, между прочим, делает очень ценную подсказку Украине по ее стратегии против войны с Россией, а именно – мощный аргумент о необходимости рисковать и действовать радикально, не оглядываясь на США, которые вынуждены будут не только простить, но и поддержать.

Для такой "вольницы" остается лишь несколько месяцев (или недель, в зависимости от того, кто победит 5 ноября) и поэтому ЦАХАЛ, чтобы операция "Стрелы севера" была успешной, должен сделать все быстро и правильно. Иначе будет плохо. Точнее, как и в предыдущие разы.

Напомним, что в двух первых ливанских войнах ЦАХАЛ одержал военные победы, но потерпел политическое фиаско из-за того, что оба раза завяз в Ливане надолго, чем вызвал недовольство всего мира.

Почему поход в Ливан для Израиля не будет "идеальной сказкой"

Задача не завязнуть снова – не простая.

Бои в горах, где у "Хезболлы" есть разветвленная сеть бункеров (и не в песке, как у ХАМАС в Секторе Газа, а в горных породах) – чрезвычайно сложные.

Также у "Хезболлы" остается еще много ракет и людей. Многие из них обучены действовать автономно и будут долго продолжать сопротивление, несмотря не гибель собственных "генералов".

К тому же, никуда не делась тактика "живых щитов" от "Хезболлы", а это означает, что точно будут жертвы среди гражданских. Они уже есть, как и многотысячные колонны беженцев (многие люди вынуждены бежать в Сирию, откуда несколько лет назад сами сбежали от войны). Мир на эти страдания пока особо не реагирует, потому что так же шокирован стремительным развертыванием событий, однако, так будет не всегда. Вскоре на площади европейских городов и американских кампусов снова выйдут люди с арбузами.

Все это будет играть не в пользу ЦАХАЛ. Война будет напоминать соревнования с гидрой, где вместо каждой отрубленной головы вырастают новые.

От того, что будут уничтожены новый глава организации Хашим Сафи ад-Дин, а с ним тысячи боевиков "Хезболлы" и тех, кто на них похож, ситуация в Ливане не изменится. Страна так же продолжит быть разрушенной failed statе.

Как и не изменит глобально ситуацию и создание демилитаризованной зоны по реке Литани, в соответствии с израильским толкованием резолюции Совбеза ООН 1701 2006 года (то есть времен Второй ливанской войны). Напомним, что она предусматривает не только отвод войск за упомянутую реку, но и соответствующие шаги со стороны Израиля, но самое главное – разоружение "Хезболлы".

Почему война не принесет мир Израилю

Но уничтожение Хезболлы – это задача со звездочкой, а рейды израильских коммандос (операция "Стрелы севера" сейчас проходит в этом формате, но так же начинались и предыдущие ливанские войны) способны выбить отдельные отряды и разбить отдельные объекты инфраструктуры, но точно не окончательно закрыть вопрос о "Партии Аллаха".

Так же разгром отрядов "Хезболлы" и их эвакуация за реку Литани не принесет покоя северу Израиля и не вернет десятки тысяч беженцев в свои дома, потому что у "Хезболлы" останутся тысячи снарядов и ракет. Иран продолжит их поставлять (да, возможно, уже не открыто самолетами, но продолжит).

Сейчас ракеты "Хезболлы" способны лететь до Тель-Авива, а недавние тесты хуситов намекают, что у партизан появляются новые средства, против которых "Железный купол" и другие системы не всегда эффективны.

Стоит понять, что даже ликвидация террористов не приведет к появлению независимой Палестины (так, речь о Two-state solution – решение о двух государствах). Радикальным противником этого проекта является правительство Нетаньяху. А это означает, что не решится главная проблема и первопричина кровавой потасовки на Ближнем Востоке.

Таким образом, Третья Ливанская война точно не станет последней и какими бы ни были успехи ЦАХАЛ, длительного мира в регионе, к сожалению, не будет. Впрочем, похоже, действующее политическое руководство Израиля в таких категориях не думает и так далеко не планирует.