Про це повідомляє Sky News з посиланням на Управління ООН. Зазначається, що інцидент стався вранці в четвер, 3 жовтня, коли озброєні бойовики пройшли через населений пункт, стріляючи по жителях.

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Внаслідок нападу загинули щонайменше 70 людей

Місцева влада заявила, що цей напад був одним з найбільш смертоносних за останні роки в країні. Серед щонайменше 70 вбитих цивільних є діти та жінки. Зокрема загинула молода мати з новонародженою дитиною та акушерка.

За даними ООН, щонайменше 16 людей отримали серйозні поранення в результаті нападу. Також члени банди підпалили щонайменше 45 будинків і 34 автомобілі, що змусило місцевих мешканців тікати.

Відповідальність за напад взяв на себе лідер банди "Gran Grif" Лаксон Елан. Він заявив, що це була помста за "пасивність мирних жителів" у той час, як поліція та правоохоронці ліквідували членів його угруповання.

Прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль заявив, що стрілянина у Понт-Зонде була атакою "проти всієї гаїтянської нації".

Цей одіозний злочин проти беззахисних жінок, чоловіків і дітей є нападом не лише на жертв, але й на весь гаїтянський народ,

– сказав він.

В поліції Гаїті заявили, що після нападу на місце було відправлено підкріплення, й сили безпеки контролюють обстановку. Також ООН закликала посилити міжнародну миротворчу місію у цій країні.