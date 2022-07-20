С 1 сентября откроют только школы с бомбоубежищами: как их обустроить

В скором времени в Украине начнется новый учебный год. Планируется, что дети хотя бы частично могут вернуться за парты в прямом смысле слова. Главным требованием работы школ в условиях военного положения является устройство бомбоубежища или укрытия на случай воздушной тревоги.

Что такое бомбоубежище

Несмотря на общеупотребительность слова "бомбоубежище" – украинские законы и нормативно правовые акты его не знают. По большому счету это разговорный термин, под которым каждый понимает свое. Закон четко определяет различные типы укрытий, к которым есть разные требования.

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Это самое простое укрытие, быстровозводимое защитное сооружение гражданской защиты, сооружения двойного назначения, противорадиационное укрытие и собствено укрытие. Большинство, когда говорит о "бомбоубежище", представляет последнее, но на практике это обычно первое, т.е. "самое простое укрытие".

Кодекс гражданской защиты населения определяет его как "фортификационное сооружение, цокольное или подвальное помещение, другое сооружение подземного пространства, где возможно временное пребывание людей с целью снижения комбинированного поражения от опасных факторов, а также от действия средств поражения в особый период".

Укрытие в сумской школе / Фото "Суспільне Суми"

"Укрытие" – это "герметичное сооружение для защиты людей, в котором в течение определенного времени создаются условия, исключающие влияние на них опасных факторов, возникающих в результате чрезвычайной ситуации, военных (боевых) действий и террористических актов".

Почему нужны укрытия и бомбоубежища

С 24 февраля 2022 года россия выпустила по Украине более 3000 ракет, еще больше было артиллерийских и минометных обстрелов, не отказывались россияне и от сброса мощных бомб, пока не потеряли преимущество в воздухе. За время вторжения были убиты десятки тысяч человек, разрушены целые города и села.

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Одной из любимых целей россиян на этой войне стали украинские учебные заведения, в результате боевых действий по состоянию на июнь в Украине повреждено 1939 учебных заведений, а 184 полностью разрушены.

Руины школы в Николаеве, уничтоженной россиянами в июле 2022 года / Фото из соцсетей

Украинская ПВО уничтожает большую часть вражеских ракет, однако обстрелы продолжаются. У россиян уже не хватает новейших ракет ("калибров" и "искандеров"), но много старых, которые лишь условно называются "высокоточным оружием". Поэтому от ракетных ударов никто не застрахован в Украине.

Таким образом, наличие убежища или укрытия является жизненно необходимым требованием.

Как должно быть обустроено бомбоубежище

В большинстве украинских школ бомбоубежища не предусматривались даже по проекту, поэтому сейчас в укрытия вынуждены превращать подвальные помещения.

Укрытие должно быть герметичным, вход и выход – свободным и не захламленным разным мусором, как это обычно бывает, вернее – было раньше. Теперь за это директор школы легко может потерять работу.

Учитывая, что у Министерства образования нет прямого менеджмента на школы, принимать решения по офлайн- или онлайн-формату все-таки будут учредители, местные органы, руководители объединенных общин, мэрии городов, военные администрации. И только при наличии обеспечения безопасности для участников образовательного процесса может быть формат офлайн,

– заявил министр образования Сергей Шкарлет 9 июня в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Бомбоубежище в украинской школе должно быть обеспечено:

системой энергопитания;

искусственным освещением;

водопроводом и канализацией (приятным, однако, важным бонусом станет система фильтрации воды);

системой отопления;

вентиляцией и средствами пожаротушения (системы внутреннего противопожарного водоснабжения, пожарной автоматики и сигнализации; обозначены и освещаются местоположения первичных средств пожаротушения);

местами для сидения или лежания;

запасом воды и пищи, медикаментами и т.п.

Для устройства спальных мест и другого оборудования защитного сооружения запрещено использовать легковоспламеняющиеся синтетические материалы. Запрещается использовать синтетические материалы и другие виды материалов, которые выделяют при нагревании или эксплуатации опасные химические вещества. Это касается и отделки внутренних помещений бомбоубежища.

Важное требование – при обустройстве бомбоубежища обязательно нужно учитывать количество детей, которые будут в нем находиться. В относительном комфорте и абсолютной безопасности.

Укрытие в сумской школе / Фото "Суспільне Суми"

Кроме того, инспекторы будут проверять:

безопасность близлежащих территорий;

готовность локальных систем оповещения и эвакуационных путей;

размещение/наличие табличек о пути в убежище, планах эвакуации и дооборудования сооружений двойного назначения для обеспечения безопасности детей и персонала школ;

прохождение детьми и взрослыми тренировок по объявлению воздушной тревоги и эвакуации.

В министерстве образования и науки считают, что даже в бомбоубежище нужно продолжать учебный процесс, что логично, ведь некоторые особо надоедливые "воздушные тревоги" длятся часами. В таких условиях лучше чем-то детей отвлечь – изучить важную теорему или узнать о Конотопской битве или даже битве под Оршей. Для этого в бомбоубежище должны быть учебные пособия и школьная доска с запасом мела на "черный день".

Кто платит

В Украине состоялась реформа децентрализации, согласно которой местные общины получили больше возможностей по распоряжению деньгами.

Подготовка школьных укрытий к новому учебному году на Полтавщине / Фото из фейсбука Пырятинской общины

Согласно закону, финансировать учебные заведения вообще и обустроить укрытие в частности должен так называемый "основатель". К примеру, если учебное заведение в коммунальной собственности, его основателем является орган самоуправления (соответствующий совет от имени территориального общества).

Источником финансирования для обустройства укрытий может быть международная помощь. Иностранцы были шокированы зверствами россиян и тронуты мужеством украинцев, поэтому активно помогают нашему государству не только в защите от врага, но и в восстановлении инфраструктуры.

Часть от пожертвований благотворителей планируется тратить на бомбоубежища в учебных заведениях.

Также работает механизм, когда регионы или муниципалитеты из разных стран мира берут шефство над украинскими городами и селами. В рамках этого сотрудничества также финансируется создание надежных убежищ в школах.

Кто проверяет соответствие школьных бомбоубежищ правилам безопасности

Работу по аудиту школ и школьных укрытий осуществляет ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям).

Руководствуются инспекторы ГСЧС в своей работе приказом МВД "Об утверждении требований по использованию и учету фонда защитных сооружений гражданской защиты" от 2018 года за подписью еще Арсена Авакова.

Однако требования адаптированы к ситуации в школах. Если бы инспекторы действовали строго в соответствии с Приказом, ни одна школа 1 сентября 2022 года просто не открылась бы.

Это честно признал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, с ним молча согласились и в МОН, и в МВД.

…Имеем очень сложные, нереальные для выполнения требования к обустройству укрытий, требующих больших финансовых затрат. А бюджеты общин, которые являются учредителями учебных заведений и отвечают за их материально-техническое обеспечение, очень ограничены в условиях военного положения. И невозможно за такой короткий период сделать то, что не делалось годами,

– детский омбудсмен констатировал непростую ситуацию.

Окончательное решение открывать школу или нет принимают органы местного самоуправления – гражданские и военные.

Готовы ли школы

В июне 2022 года резонансным стало заявление образовательного омбудсмена Сергея Горбачева о том, что только 8% украинских школ должным образом оснащены бомбоубежищами. Через несколько дней министр образования Шкарлет привел свои данные, где было уже 25%.

В западных областях Украины, которые считаются относительно безопасными, большинство школ стали пунктами приема и размещения беженцев из особо пострадавших от российского нашествия регионов страны. Вопрос расселения вынужденных переселенцев стоит очень остро и от его решения напрямую зависит –откроются ли школы 1 сентября на новый учебный год.

Проверки учебных заведений продолжаются все лето, как и ремонт в школах, доустройство и устранение недостатков. Итог работы увидим 1 сентября.

Классический концерт в бомбоубежище – смотрите видео: