Шоппинг у Duty Free в пандемию: как закрытые аэропорты влияют на экспорт украинских брендов

Из-за пандемии COVID-19 в 2020-м пассажиропоток аэропортов мира снизился минимум вдвое, и только в 2021-м показатели начинают восстанавливаться до уровня 2019 года. Так, пассажиропоток аэропорта "Борисполь" в 2020 году составил всего 5,1 миллиона человек, что на 66% меньше аналогичного показателя 2019-го, когда услугами аэропорта воспользовались 15,2 миллиона человек. Далее читайте на украинском.

Це прямо вплинуло на індустрію Duty Free&Travel Retail. Якщо у 2019 році прибуток цієї індустрії становив 76,7 мільярда доларів, то за час пандемії продажі впали більше ніж на 60%.

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Найпопулярніші категорії товарів в індустрії — аромати та косметика (30%), вина і міцні напої (17%), а також аксесуари (15%). І саме ці категорії зазнали найбільшого впливу кризи.

Цього року ситуація хоч і покращилася (пасажиропотік КВР за останні 11 місяців сягнув уже 8,725 мільйона пасажирів), та досі залишається нестабільною. Аналогічно і в решті країн, оскільки правила в'їзду змінюються мало не щотижня.

Попри таку динаміку в індустрії,наш бренд не здає своїх позицій.

Спадний ринок — не причина для зупинки проєктів

Бренди, що існують на ринку вже не одне десятиліття, а то й століттями, розуміють, що будь-яка криза тимчасова, і правильна стратегія роботи під час спаду може стати основою ще більшого росту бренду під час відновлення економіки.

Global Travel Retail відрізняється тим, що виробники працюють з представниками індустрії напряму. Багаторічний досвід тісних стосунків дає свої результати. Під час пандемії ми зосеределись на зміцненні цих зв'язків, розвитку дистрибуції, запуску нових преміум-продуктів, а не на їх скороченні.

Також, змінивши дизайн одного з продуктів, ми помітили тенденцію, що споживачі Duty Free та Travel Retail є інноваторами, найбільш схильні пробувати новинки та позитивно сприймають зміни, а міжкультурний склад аудиторії дає змогу протестувати продукт перед його появою на полицях на глобальному ринку.

Концентрація зусиль

У період нестабільності важливо тримати руку на пульсі та бути в курсі щонайменших змін. Тож наша команда постійно стежила за пасажирообігом та новинами щодо відкриття країн для в'їзду туристів. Пріоритет надавали максимальному використанню потенціалу ключових аеропортів та магазинів для посилення впізнаваності бренду.

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Наприклад, у Стамбулі, який залишається одним з лідерів у сфері міжнародних напрямків, ми створили додаткову видимість за допомогою фірмових гондол і сіті-лайтів.

Внутрішні аеропорти Запоріжжя і Одеси отримали нове торгове обладнання, а в київському Борисполі було встановлено окрему зону преміум-класу.

Чого очікувати від 2022 року

Сьогодні завдяки вакцинації країни поступово відкривають кордони, а компанії відновлюють бізнес-відрядження для працівників.

З іншого боку, партнери з усього світу стають все більш впевненими та відкритими для обговорення планів продажів та активацій на 2022-й, що також є позитивним знаком. Хоча, про повне відновлення Global Travel Retail говорити ще рано.

Звісно, наступного року світ ще буде відчувати наслідки глобальної пандемії. та правильна стратегія розвитку і бізнес-план у кризових умовах дозволять компаніям не тільки досягти попередніх показників, а й вийти на новий високий рівень.

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