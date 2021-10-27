Ні для кого не секрет, що сьогодні на ринку ключовим фактором, за яким люди здійснюють покупки досі залишається ціна. Це стосується не тільки українських реалій. Подібного висновку дійшов і професор Стенфордського університету Брайан Кнутсон. Він провів експеримент — і дізнався, про що найбільше думають люди, обираючи той, чи інший товар.

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Деколи людям хочеться купити те, що приваблює їх як своєю якістю, так і зовнішнім виглядом. Втім, більшості, і це доволі природно, не хочеться розлучатися з грошима.

Та навіть у такій ситуації є бренди, які виділяються. Купуючи їх, люди не звертають увагу на ціни, акції та промопропозиції, а орієнтуються тільки на власний досвід і вподобання. Розповідаємо, як завоювати лідерство на ринку, де ключовим фактором при виборі досі залишається жовтий цінник.

Якісний продукт

Це ключова складова будь-якого бренду. У бренда-лідера апріорі продукція повинна бути на стабільно високому рівні якості. Покупець знає, що купивши продукцію бренду — він точно отримає задоволення та закриє свою потребу.

Якість повинна відображатись у кожній деталі — від смаку та аромату до продуманої упаковки чи навіть сервісу. В ідеалі - отримати оцінку зі сторони, будь то сертифікація чи конкурси. Якщо продукція продається в багатьох країнах - від міжнародних організацій, визнаних у світі.

Скільки б років не існувала ваша компанія, для того, щоб споживач повертався до вашого бренду при виборі, продукція завжди має бути якісною, адже це створює репутацію.

Позиціонування

Ще один пункт, над яким варто попрацювати не один рік. Великі бренди можна легко відгадати по асоціаціях. Наприклад, щойно подумаєш про безпечні автомобілі, як в голові одразу виринає логотип компанії Volvo.

Такі асоціації стали можливими через унікальність бренду і його правильну комунікацію зі споживачами. Аби досягти такого результату, потрібні значні інвестиції, та ще більше уваги варто приділити саме цільовій аудиторії. Адже бренду починають довіряти не тільки через продукцію, але й через комунікацію.

У компаній та їх споживачів мають бути спільні цінності, щоб людина могла асоціювати себе з обраним брендом.

Тож стійке позиціонування не тільки підштовхне до вибору якогось конкретного бренду з-поміж десятків інших, а й дозволить побудувати довгострокові відносини та відчуття належності, що куди важливіше.

Масштаби

Спонсорство — це вагома складова побудови бренду, адже тут спрацьовує ефект синергії. Об'єднуючись з найкращими, можна досягти нових висот. Партнерськими проєктами та спонсорством бренд демонструє наскільки залученим є в ті, чи інші важливі для його аудиторії ініціативи. Це також допомагає побудувати знання про продукт чи компанію на нових ринках, залучити нову аудиторію та зміцнити відносини з уже існуючою.

Партнерство з найкращими

Важливий пункт, який ми вже згадували вище. Партнерство важливе як в рамках взаємних маркетингових стосунків брендів, так і для компаній загалом. Тому це стосується не тільки спільних масштабних кампаній, а й співпраці з постачальниками і дистриб'ютерами.

Вдале партнерство на всіх рівнях гарантує стабільність, впевненість і можливість для постійного росту, а це неабияк важливо у сучасному світі. Адже всі зусилля будуть спрямовані на розвиток та масштабування бренду, а не на вирішення операційних нюансів.

Відкритість до змін

Останній і, можливо, для когось очевидний фактор — бренд повинен змінюватися, вдосконалюватися і відповідати вимогам часу. Втім, досвід Nokia доводить, що така аксіома зрозуміла далеко не всім компаніям.

Зміни — закономірний процес розвитку. Не варто думати, що тебе купуватимуть сьогодні за те, яким ти був 30 років тому. Це зовсім не означає, що варто відмовитися від своїх традицій та історії. Навпаки — спираючись на власний досвід потрібно проявляти гнучкість — і розвиватися так, аби залишатись вірним самому собі.

Розвивати бізнес на ринку, де люди опираються переважно на ціну, — складно. Втім, якщо намагатися стати брендом №1, давати додаткову цінність та емоцію споживачам — то можна отримати значно більше, а саме довготривалі та довірливі стосунки зі своїм споживачем.