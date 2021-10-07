Інша справа – коли дізнаєшся, що стоїть за цією цифрою. 384 440 км – саме така відстань від Землі до її єдиного супутника Місяця. Саме таку відстань вже наступного року планують подолати українські компанії. Тобто люди, які працюють з нами пліч-о-пліч, перетворять абстрактне число на реальність і зроблять Місяць ближчим для кожного з нас.

Важливо Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Хоча, будемо відвертими, багато українців з подивом читають цю новину. Так вже склалося, що заголовки про Україну як космічну державу викликають чимало сумнівів – і це нормально.

Єдиний український космонавт Леонід Каденюк був на орбіті ще в 1997-му і з того часу про розвиток галузі новин було мало. Втім, так було до сьогодні – і вже наступного року ситуація докорінно зміниться. Тому Nemiroff вважає за потрібне відповісти на головні запитання про місію та пояснити, чому цей політ важливий для кожного українця.

Почнемо з першого логічного запитання – для чого? Всі ми пам'ятаємо про місію Аполлон-11, яка зробила висадку на Місяць ще 50 років тому. Ніл Армстронг ступив перший крок на поверхню супутника – і… все? Що ще ми знаємо про Місяць? За півстоліття там побувало тільки три країни й десять людей – і це все так само просто суха статистика.

Але ж Місяць – найближчий і єдиний супутник Землі, який має чималий потенціал для дослідження. Саме там науковці планують створити колонію і використовувати Місяць, як пересадкову станцію для заправки космічних кораблів і дослідження нових горизонтів Всесвіту.

Це все звучить неабияк футуристично і виглядає як далека мрія. Втім, той самий Ілон Маск щороку доводить, що саме мрійники рухають цей світ до нових горизонтів. Цього року відбулось навіть кілька польотів в космос з метою туризму. Якщо ж пояснити на прикладі повсякденного життя - то ще 30 років тому люди й гадки не мали, що таке смартфон, чи інтернет - сьогодні ж це невід'ємні компоненти нашого повсякденного життя. Все розвивається дуже стрімко – і польоти в космос виглядають тепер не фантастикою, а скоріше нашим недалеким майбутнім.

То чому б не Україні бути першопрохідцем в цій галузі?

Саме житомирянин Сергій Корольов зробив можливим перший політ людини в космос, полтавчанин Юрій Кондратюк розробив оптимальну траєкторію для польоту на Місяць. Українців знають і поважають, як спеціалістів в космосі, але завжди здобутки наших земляків зараховували собі інші держави. Тепер настав час це змінити — і показати, що Україна так само має чималий космічний потенціал.

Наша країна вже наступного року стане одним із першопрохідців Місяця. Бренд Nemiroff гордий бути українським і тому для нас важливо підтримати цю місію. Адже сліди залишають тільки ті, хто ходить першими. Де ходять натовпи, зазвичай слідів не залишається. А наша місія – залишити свій слід в історії.

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Тому тепер настав час розібратися з другим питанням – хто буде серед перших і чому саме українці мають це зробити?

Вперше нові горизонти для Людства та України зокрема відкриватиме компанія Spacebit, засновником та виконавчим директором якої є українець, Павло Танасюк. Майже вся місія – від початку ідеї й до найменших технічних деталей – справа рук українських науковців і компаній. Тому ми як бренд, який має відоме світове ім'я, вважаємо важливим допомогти землякам і разом підкорити цю вершину, тис самим по-новому відкрити Україну світу.

Ми впевнені, що спільна перемога українських компаній і науковців неодмінно об'єднає українців — і це стане одним з найважливіших результатів проєкту. Усі наші співвітчизники, які раніше тільки мріяли про дослідження космосу побачать, що це реально, перспективно і цим варто займатися в Україні. Таким чином ми отримаємо неабиякий поштовх для розвитку вітчизняної науки та інновацій.

Скептики неодмінно поставлять ще одне запитання – як це взагалі можливо?

Але на подібні запитання ми звикли відповідати діями. Наш бренд родом із маленького українського містечка став відомим на увесь світ. Все тому що ми не переставали вірити у правильність обраного шляху – і цей шлях відкривав нам все нові й нові горизонти. Тепер наш рух вперед означатиме тільки рух вгору – на висоту 384 440 км! Головне вірити – і тоді навіть Місяць стане ближче.