В приложении Резерв+ появилась новая функция. Теперь можно оплатить штраф за неустановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. В Резерв+ появилась возможность оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу.

Как оплатить штраф за непостановку на воинский учет?

В Украине в приложении Резерв+ появилась новая функция для граждан, нарушивших порядок воинского учета. Теперь можно оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

Как оплатить штраф?

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно:

Скачать или открыть приложение Резерв+.

Перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней территориальный центр комплектования (ТЦК) рассматривает заявление и направляет постановление. После этого появляется опция уплаты штрафа.

Размер штрафа зависит от сроков оплаты:

8 500 гривен – 50% от полной суммы, если оплатить в течение 20 дней после получения постановления.

17 000 гривен – полная сумма штрафа, если пропустить первые 20 дней.

34 000 гривен – удвоенный штраф, если не оплатить в течение следующих 20 дней.

Если игнорировать штраф в течение 40 дней с момента вынесения решения, дело передается в исполнительную службу, что может привести к блокированию банковских счетов, ареста имущества или транспорта и внесения в Единый реестр должников.

Что происходит после уплаты?

После оплаты штрафа в приложении исчезает красная лента с предупреждением о нарушении. Уплата позволяет закрыть нарушение, но не освобождает от выполнения обязанностей воинского учета.

До конца августа в Резерв+ планируют добавить все другие виды нарушений правил воинского учета, за которые также можно будет платить штраф онлайн, упрощая процесс для граждан и одновременно усиливая контроль за соблюдением закона.