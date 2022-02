Шутки за 300 или приветствуем в новой реальности: в российских обменниках нет долларов

Экономические санкции Запада уже начали действовать. Из-за безумия российского диктатора жители России не могут приобрести доллар в местных обменниках.

По состоянию на 12:59 по московскому времени обменники покупают доллар по 70 рублей, а продают за 250. Вместе с тем говорится, что даже такие цифры – это виртуальный курс, и в российских обменниках доллар не удастся приобрести даже за 300 рублей.

В России невозможно приобрести доллар

Украинский экономист Ярослав Железняк на своей странице в телеграме сообщил, что сейчас нет смысла обсуждать курс рубля к доллару: 100–150 или даже 250.

Это все – виртуальный курс. В реальности доллар просто не приобрести в России. В обменниках его не отдадут даже за 300, так как завтра он может стоить уже 350 (рублей – ред. 24 канал),

– подчеркнул Железняк.

Электронное табло одного из российских обменников 28 февраля / Фото телеграмм Ярослава Железняка

Полный текст сообщения Ярослава Железняка:

Welcome to new reality, оккупанты!