Жарти за 300 або вітаємо у новій реальності: в російських обмінниках неможливо купити долар

Економічні санкції Заходу вже почали діяти. Через безумство російського диктатора жителі Росії не можуть придбати долар у місцевих обмінниках.

Станом на 12:59 за московським часом обмінники купують долар за 70 рублів, а продають за 250. Разом з тим йдеться, що навіть такі цифри – це віртуальний курс, і у російських обмінниках долар не вдасться придбати навіть за 300 рублів.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Росії неможливо придбати долар

Український економіст Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі повідомив, що зараз немає сенсу обговорювати курс рубля до долара: 100 – 150 чи навіть 250.

Це все – віртуальний курс. У реальності долар просто не придбати у Росії. В обмінниках його не віддадуть навіть за 300, оскільки завтра він може коштувати уже 350 (рублів – ред. 24 канал),

– наголосив Железняк.

Електронне табло одного з російських обмінників 28 лютого / Фото телеграм Ярослава Железняка

Повний текст допису Ярослава Железняка:

Welcome to new reality, окупанти!