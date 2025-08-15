Пошло на дно: в сети опубликовали фото российского судна "Порт Оля-4"
- Силы обороны Украины поразили российский морской порт "Оля" в Астраханской области, под удар попало судно "Порт Оля-4".
- Это судно перевозило комплектующие для "Шахедов" и боеприпасы из Ирана.
В четверг, 14 августа, подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили морской порт "Оля" в Астраханской области России. Под ударом оказалось, в частности, сухогрузное судно "Порт Оля-4".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщество "КиберБорошно".
Какие последствия атаки на порт "Оля"?
Вражеское судно "Порт Оля-4" перевозило компоненты для "Шахедов" и боеприпасы из Ирана. OSINT-расследователи подтвердили, что именно это судно попало под удар.
Анализируя существующие публичные снимки сухогрузного судна "Порт Оля-4" до поражения можем подтвердить, что на фото с пораженным судном в социальных сетях именно этот сухогруз,
– говорится в сообщении.
Справка. "Оля" – морской порт в поселке села Оля Лиманского района Астраханской области России. Он расположен в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир, которая впадает в Каспийское море.
Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что порт "Оля" в Астраханской области противник использует как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.
К слову, ночью 14 августа Силы обороны также нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.
В результате атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.